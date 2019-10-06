阿公開冷氣煮飯！1小時後「無法說話」當場倒地暈死…孫子也遭殃

▲阿公煮飯開空調，全家全中毒。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西省南寧市一位阿公日前在家煮飯的時候，由於開著冷氣，沒有打開窗戶和吸油煙機進行通風，結果1小時後「無法說話」，當場倒地暈死。而且，除了自己遭殃，他的姐姐和孫子都中招，全部進醫院急救！醫生一看症狀，診斷「3人全中毒了」！

據《看看新聞》報導，南寧市民梁姓阿公近日在家煮飯的時候，不慎害自己、姐姐、孫子發生了不同程度的一氧化碳中毒。阿公甦醒後稱，「事發時家裡開著冷氣，自己獨自在廚房裡煮飯，姐姐和孫子在客廳。」

1個小時候，他感覺越來越難受，當家裡人發現不對勁時，已經說不出話了，當場倒地暈死，隨後被緊急送往醫院，經過醫院近2個小時的搶救，才醒過來。

對於一家3口中毒的原因，廣西壯族自治區民族醫院高壓氧科主治醫師慕曉明解釋，因為開冷氣時空氣只在室內循環，所以瓦斯燃燒不充分的一氧化碳就會在50平方米（約15坪）的房間內達到一定濃度，而且越來越高。

她警告，一氧化碳中毒如果治療不徹底的話就會引發遲發性腦病，造成記憶力下降、認知力下降，出現共濟失調，甚至會影響語言中樞。醫生提醒，在家裡使用瓦斯時一定要注意室內通風，避免中毒。

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▼醫生解釋中毒原因。（圖／翻攝自看看新聞）

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