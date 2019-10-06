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蓬佩奧願配合「通烏」調查　批民主黨玩「愚蠢遊戲」騷擾白宮

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▲▼美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透社）

▲美國務卿蓬佩奧。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

「通烏門」持續延燒，眾議院也對美國總統川普正式進行彈劾調查，同樣是關鍵調查人物的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6日表示，國務院會在彈劾調查中遵從法律，同時也替川普辯護，認為彈劾調查是在「騷擾」白宮，沉迷在「我抓到你了！」的愚蠢遊戲上，這根本無助於民主成長。

眾議院委員會4日發出傳票，要求白宮提交與烏克蘭相關的文件，曾在現場聆聽川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話的蓬佩奧，起初表明不會配合眾議院調查，且將試圖阻止國務院官員作證。蓬佩奧更表示，眾議院民主黨人直接找上5名官員，告訴這些人不要聯繫國務院的法律顧問。他強調，當然會履行職責並配合機構，然而，不能忍受霸凌、恐嚇的方式，「這是不能接受的，我不會允許這種事發生。」

不過，美聯社報導指出，蓬佩奧已在4日向國會遞交一封信件，作為對通烏門文件的初步回應。他表示願意遵守法律，允許國務院的人出席擔任證人，其中包含關鍵的美國駐歐盟特使桑德蘭（Gordon Sondland）。因為眾議院強調，若是違抗傳票要求，等同阻礙證據蒐集，可能也會被彈劾。

儘管蓬佩奧答應配合，但仍不忘在出訪希臘的路上替川普緩頰，同時抱怨民主黨根本是在騷擾白宮，「主要問題就是，全世界都不關注攸關利害關係的事情、影響日常生活的事情，反而是沉迷在『我抓到你了！』的愚蠢遊戲上。」他認為，這樣的行為根本對增進民主沒幫助，「我想民眾比較想知道美國與希臘雙邊關係的進展。」

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