見她一個人走路上...回收男秒掏鐮刀喊：給我錢！被逮稱「我去除草」獲無罪

▲阿正拿鐮刀向婦人討錢，因罹患思覺失調症獲判無罪。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

記者戴若涵／台北報導

桃園市一名男子阿正（化名）2017年騎機車行經一處路口時，見到一名獨行的60歲婦人，竟當場掏出鐮刀伸出手喊，「給我錢」，嚇得對方瑟瑟發抖，所幸當時另一部機車經過，才解除這場危機。阿正落網後辯稱，自己是要去「鋤草」。桃園地方法院審理後，審酌阿正罹患思覺失調症，採信他的說詞，判他無罪，高等法院亦維持原判，可上訴。

根據判決書，阿正2017年4月24日上午騎著機車行經桃園大溪區中華路與上田心子產業道路路口時，見到60歲的婦人阿珠（化名）獨自走在附近全是田的道路上，竟掏出一把鐮刀，喊著「給我錢」，向阿珠索討金錢，但沒有進一步動作，當時另名機車騎士行經該處，阿正見狀隨即離開現場。

阿正在審理時說詞反覆，一下說自己忘記了、沒有印象，一下又說沒有看過阿珠，另外，他表示，鐮刀是案發前幾天拿到的，目的是要除草，挖出他埋藏的機器人玩具，但最後沒有挖到。經精神鑑定後，阿正被診斷出罹患思覺失調症，在外遊蕩，靠資源回收與向人討食維生已達3年的時間，根據治療紀錄，他犯案時處於無治療狀態。

台北地方法院查閱阿正犯案2天後的急診紀錄發現，他有外觀不整、注意力渙散、思考混亂、答非所問、疑似幻聽覺等症狀，加上阿正回答要去鋤草時的態度認真，不似胡扯玩笑，除此之外，阿正曾表示，「拿著鐮刀會嚇到別人」。法官認為，阿正犯案當下應是受到精神障礙的影響，判他無罪。

案經上訴，高等法院審理後認為，阿正僅向阿珠單純索討金錢，並沒有施暴、脅迫或其他讓阿珠不能抗拒的行為，將上訴駁回，維持原判。全案仍可上訴。

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