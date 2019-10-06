生理期外漏床單洗不完…　網激推超包覆「衛生棉褲」：瀑布流量專用

▲這類褲型衛生棉適合經血量大的女性。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

很多女性最討厭的就是每個月生理期來報到，那段時間不僅身體不舒服，還要時時刻刻擔心經血外漏。一名女網友表示，由於她患有子宮肌瘤，導致經血量比一般女性還要多，這使得她每到生理期就睡不好，「沒有比大出血又睡眠不足更慘的事了…」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，生理期那幾個晚上，都因為經血量大而不敢翻身，甚至睡到一半會驚醒，趕快確認有沒有沾到床單，每個月換床單、洗床單幾乎已經變成例行公事，直到她發現「衛生棉褲」這項貼心小物，才稍微睡得安穩一些，但偶爾還是會發生「洩洪」悲劇。

請繼續往下閱讀...

▲原PO每個月都要洗沾到經血的床單。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



原PO開玩笑地說，每次穿上這件衛生棉褲，都會想起「兒子戒尿布那段期間穿的拉拉褲」，雖然造型有點搞笑，但她只希望用盡各種方法來換得一夜好眠，不想再天天洗床單了。

很多貼心網友得知原PO煩惱後，紛紛留言自己的「防漏技巧」，「塞棉條可以翻來翻去不外漏。」「推月亮杯，翻來覆去都沒關係，好用！」「用防水床墊，爽睡一晚，睡醒再處理。」「用夜用42cm+產褥墊。」「我也是量大型，後來我媽教我睡覺前用兩張衛生紙卡在屁股縫，真的有用，只是剛開始會不太習慣。」「這個（衛生棉褲）好用，尤其是瀑布流量。」

►夜深了...千萬別讓腦公看到

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

