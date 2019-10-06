殘忍畫面曝！毒蟲「雙手握鐵條狂打」一夜殺4人　83歲華裔街友慘死





▲紐約中國城發生隨機攻擊遊民事件，嫌犯桑托斯被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國紐約街頭驚爆連續殺人案，在中國城地區一個晚上有5名街友遭到攻擊，4人不幸死亡，嫌犯已經遭到逮捕，警方指出，他有14次被逮捕的前科紀錄。其中一名受害者的是高齡83歲的華裔遊民，現場已有民眾點蠟燭致意哀悼，而嫌犯打人的驚悚影片也曝光。

警方指出，最先被發現的兩名受害街友中，一人為49歲，因重傷被送往醫院治療，另一人為83歲的華裔老先生，當場就被宣判死亡。隨後在東百老匯街（East Broadway）上發現2名男性受害者， 對面的建物前又發現1人，三人都有嚴重的頭部創傷，警方趕到現場時皆已死亡。目前已有民眾前往案發現場點蠟燭哀悼。

▲嫌犯使用的武器。（圖／Daily Mail）

24歲的嫌犯桑托斯（Randy Rodriguez Santos）已經被逮捕，警方公布了他所使用的武器，是一個長方形、長度約90公分的鐵條，他被逮捕時帶著凶器，上面還沾著血跡。桑托過去共有14次被逮捕的紀錄，今年5月他在布魯克林的遊民庇護所中攻擊另一位居民，所使用的武器也是類似的鐵條，而今年3月，他因為在皇后區猥褻19歲的女性，也被逮捕。

▲案發現場留下血跡。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約每日新聞》報導，桑托斯的母親芙蘿拉利茲（Fioraliza Rodriguez）表示，兒子有嚴重的毒癮，過去就曾經偷家人的錢，甚至打過她和爺爺，得知桑托斯殺人之後，她忍不住流下眼淚，「我沒想過他會殺人，我很怕他，他也會打我，於是我叫他搬出家門」。

桑托斯一家人在4年前從多明尼加共和國移民到紐約，當時他開始染上毒癮，並且變得具有暴力傾向。他的16歲弟弟安東尼（Anthony）指出，4日晚間，桑托斯回家來拿外套，隨後就離開，幾個小時後，就犯下可怕的連續殺人案。

據了解，受害者都是在睡覺的時候被攻擊，雖然事件發生在華人聚集的中國城，但警方初步判定，嫌犯是隨機攻擊的，並未針對種族、年齡或其他因素鎖定目標。



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