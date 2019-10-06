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蔡英文搶攻藍營鐵票倉　7日赴馬祖保衛「中華民國派」　

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▲▼蔡英文出席「中華電信5G試驗與培訓場域應用展示活動」。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文力拚2020連任勝選，將於7日跨海前進藍營鐵票倉馬祖地區，延續團結「中華民國派」跟「台灣派」選戰路線。此外，開啟選戰模式的蔡英文，首波小額捐款5日上線，未料支持者「英粉」太過踴躍，一度癱瘓捐款平台。

民進黨布局2020國會席次，派出曾任黨發言人的李問前進馬祖。而這次蔡英文來到地方向民眾報告國政，也拉近與選民間的關係，更是替李問拉抬選情。

根據《中央社》報導，黨政人士說，雖然在馬祖，民進黨黨員只有個位數，李問發揮奇招，揹著大氣球，將馬祖走透透，雖是政壇菜鳥，但開疆闢土的勇氣令人印象深刻。

黨政人士表示，蔡總統曾說過，曾經經歷數十年戰地管制生活的馬祖，對於「保衛中華民國」有深刻的記憶，總統的到訪，也是對此一路線的再次宣示。

2020大選倒數破百日，民進黨開啟選戰模式，蔡英文首波競選連任小額募款5日上線，捐款1450元可獲得一罐花蓮辣椒醬，以及兩盒新竹米粉，包裝分別寫上了斗大的「辣台派」、「英粉」，引起網友熱烈討論。小額捐款選在晚間20時20分上線，不過卻因為支持者太熱情，人數過多癱瘓平台。

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