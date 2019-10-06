獨家直擊回顧／微軟欲以軟體改寫硬體歷史 Surface發表會四大意義　

▲微軟新品發表會 。（圖／記者周康玉攝）



記者周康玉／美國紐約報導

分析微軟新品發表會的七大產品，具有四大市場意義。首先，微軟強調Surface Laptop 3效能比MacBook Air高三倍，試圖在硬體繼續擴大市占率，挑戰蘋果；第二，微軟的Surface Earbuds為首款無線藍牙耳機之作，正式加入真無線音訊（True wireless stereo）戰局；第三，是微軟下一代雙螢幕產品Surface Duo，代表其重返手機市場。第四，善用軟體市場的壟斷地位，以軟體支援各項硬體產品，打造市場獨家地位等意義。

▼微軟發表七大產品。（圖／微軟提供）

硬體挑戰蘋果

近幾年來，在筆電的硬體世界中，蘋果一直是位居龍頭老大，微軟始終不是蘋果對手。直到微軟Surface系列誕生後，其產品才開始被分析師拿來和蘋果做比較。

微軟從上一代Surface Laptop 2開始被市場關注，更有人進一步拿來和MacBook Air從外觀到性能的分析後，微軟這回趁勢追擊，新一代Surface Laptop 3主打效能比MacBook Air 高三倍外，重量也比MacBook Pro輕；顏色也很獨特，推出砂岩金和鈷藍色等；機殼部分有特殊的麂皮（Alcantara）、或光滑流線的全新鋁製全金屬飾板兩種選擇，可以說是外觀和性能完全直搗蘋果老大而來。

另外兩款二合一筆電Surface Pro 7和Surface Pro X也同樣如此。Surface Pro 7的一體成形設計，Surface Pro X更是挑戰輕薄極限，厚度僅有5.33mm、重量僅1.68磅，是Surface Pro有史以來最薄、最輕的一款筆電，兩者皆追求外型的優越。

▼微軟新品發表會現場。（圖／業者提供）

首度跨足無線耳機市場

微軟發表無線耳機Surface Earbuds，除了是旗下首款無線耳機產品外，更利用其軟體優勢，在無線耳機的紅海市場中，打出獨具特色的市場。Surface Earbuds不僅在音樂有觸控的全新體驗外，更結合微軟Office 365，讓它多了簡報操作、語音轉文字、線上口譯等功能，讓無線耳機不僅用來聽，還能用來處理商務內容。

▼微軟Surface Earbuds。（圖／微軟提供）

重拾手機業務

微軟在智慧手機上歷經失敗，過去推出的Windows Phone，今年初宣布停止更新Windows 10 Mobile，更直接勸退用戶，請他們改用Android和iOS；創辦人比爾更曾公開承認，因自己的管理不當，讓微軟無法推出像Google的Android手機作業平台。

如今微軟推出Surface Duo，不僅重返手機市場，發表會中透露雙螢幕的主打特色，同時推出專為雙螢幕設計的作業系統Windows 10X，且與Goole的Android系統跨界合作，放下身段、擁抱手機主流市場，有強勢回歸的野心。

▼微軟推Surface Duo重返手機市場。（圖／業者提供）

以軟體優勢支持硬體

微軟發布的七大產品包括筆電系列Surface pro X、Surface Pro 7、Surface Laptop 3；雙螢幕系列Surface Neo和Surface Duo；以及智慧裝置Earbuds及Slim Pen等，然而這七樣產品，除了強打產品性能外，微軟也時不時以自家的軟體的支援性，強打軟硬整合的優勢。包括三款筆電產品，結合Microsoft 365、Windows 10專業版可享有免付費進階換機服務、支援 Windows Autopilot等。

▼微軟發表會獨家直擊。（影／記者周康玉攝）