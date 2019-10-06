華聞快遞／陸5G方案最快本月開售　三大運營商已有826萬預約用戶

▲5G時代即將來臨。（圖／路透社）

《北京》陸5G方案最快本月開售 三大運營商已有826萬預約用戶

中國聯通、中國移動和中國電信日前都開啟了5G方案的預約活動。目前已經有826萬用戶預約，其中移動509萬，電信163萬，聯通154萬。據悉，5G方案各檔位價格已基本確定，比起4G方案價格並不會高多少。（中新社）

《吉林》吉林銀行「吉e農」百億助推鄉村振興

吉林銀行近日在長春召開以「美麗鄉村吉銀相伴」為主題的「吉e農」百億助推吉林鄉村振興戰略發布會，旨在通過支持農業供給​​側改革、做好金融精準扶貧，優化縣域金融服務管道，健全縣域金融產品及服務，健全風險管理體係等方面，把更多的金融資源配置到「三農」等經濟社會發展的重點領域和薄弱環節。（新華網）

《山東》濟南：5日迎近44萬人次遊客 8景區客流同比增4成

大陸十一國慶期間，濟南工業旅遊打卡地呈現如火如荼盛況。作為江北區域工業遊的佼佼者，百脈泉酒業、宏濟堂和佳寶乳業迎來客流高峰。截至目前，國慶長假期間全濟南市工業旅遊累計接待遊客近40萬人次。（新華網）

《上海》上海浦東國際機場口岸開通8條進博會邊檢專用通道

上海機場邊檢站近日在浦東國際機場口岸開通了8條進博會邊檢專用通道，為持進口博覽會主辦單位邀請函或有現場引導的參會企業嘉賓提供快速通關便利。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

《北京》中國將大幅提昇在線教育的基礎設施建設水平

中國教育部等11個部門近日聯合印發指導意見，促進在線教育健康發展，提出到2020年，大幅提升在線教育的基礎設施建設水平，互聯網、大數據、人工智能等現代訊息技術在教育領域的應用更加廣泛、在線教育模式更加完善，資源和服務更加豐富。（中新社）

《山東》山東將逐步壓減危化品生產企業數量

山東省應急管理廳、生態環境廳等7個部門日前聯合頒布意見，明確提出將嚴格危險化學品生產企業准入、逐步壓減危化品生產企業數量，從而有效防範危化品事故發生。（中新社）

《新疆》新疆阿拉山口：國貨送出去，洋貨拉進來

大陸十一國慶期間，地處西北的新疆阿拉山口口岸依然一派繁忙景象，進出境的中歐班列將「國貨送出去，洋貨拉進來」。當地海關指出，從2011年至今，該海關已累計監管進出境中歐班列突破1萬列，至10月3日已達到10510列。（新華網）

《海南》海口5日消費品零售總額超2.8億元

截至10月5日14時許，海口市A級景區及主要景區、鄉村點共接待遊客12.08萬人次，主要景區門票收入238.7萬元（人民幣，下同）。據不完全統計，海口消費品零售總額約為2.83億元，同比增長8.3%；其中各大商場、超市銷售總額約為2.54億元，同比增長9.2%；餐飲業銷售總額約為2632萬元，同比增長10.5%。（新華網）

▼海南省。（圖／CFP）

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