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吃火鍋撈出「女性護墊」…女客氣炸求償3千萬！結局「免賠」網戰翻了

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▲▼火鍋吃到一半竟然撈出護墊。（圖／翻攝自微信）

▲火鍋吃到一半竟然撈出護墊。（圖／翻攝自微信）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名倪姓小姐去（2018）年在深圳海底撈用餐時，聲稱在火鍋底料中撈到了一張「女性護墊」，隨後事件越演越烈，最終遭到店家揭發是一場自導自演的騙局。倪女事後坦承「患有雙向情感障礙病史」，符合法定的免於處罰情況，因此不須罰款或是承擔任何責任。網友看完後氣得直說，「這根本是縱容犯罪的行為。」

綜合陸媒報導，倪女2018年9月28日在深圳一間海底撈用餐，用餐到一半時，突然大喊鍋裡有異物，隨後發現是一張「女性用的衛生護墊」，「剛開始我以為是肉，一看不對，後面以為是紙巾，但看清楚了也不對，好像是衛生棉一樣的東西。」餐廳負責人聽到後趕緊查看，面對這樣不可能發生的事情，一時間也不知道怎麼解釋。

負責人為了安撫女顧客，先是說「這可能是廚房用來墊肉的紙巾吧」，可是經過比對後明顯不是。據悉，倪女在撈火鍋的過程中都拍下了畫面當作證據，令不少網友大讚「真聰明」、「以後要學起來自保」，海底撈的風評也隨之急劇下降。不料隔天，倪女在深圳另一間火鍋店「重慶印象火鍋」用餐時，同樣宣稱吃到異物，而且撈起來比對後同樣是「護墊」。

▼女顧客要求店家賠償3千萬。（圖／翻攝自微信）

▲▼有顧客吃海底撈，從鍋內夾出異物。（圖／翻攝自微信／南方+客户端）

報導提到，倪女先是向2家店索要100萬人民幣（約新台幣430萬元），隨後又改口要800萬人民幣（約新台幣3400萬元），最後又稱，「我沒有要追究任何一家火鍋店的責任，我也不需要賠償，我只需要他們把幕後供油的油廠（原油）是哪裡來的，（告訴我）就行了。否則，我就是要把不衛生的東西曝光出來。」

海底撈店家開始懷疑，不可能有人巧合到連兩天吃到「護墊」，而且事後還逼迫店家交出供油油廠的位置，於是透過店內的監視錄影器觀看這一切，發現倪女當時所坐的位置十分巧妙，能夠讓錄影器被身體擋住，完美避開監控，但是卻又苦無證據證明是倪女一手主導。警方介入調查後，認為影像沒有異常情況，使得案件陷入膠著。

▼海底撈事後發聲明指出，倪女因為患有精神疾病，所以行為符合免於處罰情形。（圖／翻攝自維信）

▲▼海底撈發聲明指出，倪女因為患有精神疾病，所以行為符合免於處罰的情況。（圖／翻攝自維信）

直到同年12月23日，倪女才承認，所謂的「護墊」都是自己丟進火鍋裡的，還稱自己有雙向情感障礙病史。海底撈與重慶印象火鍋雖然對挽回店家聲譽一事感到高興，不過近3個月來的業績損失卻沒有地方可討，因為倪女符合法定的免於處罰情況，所以不用罰款或是承擔任何責任，包含詐欺、勒索或是名譽毀損。

不少網友看完後紛紛激動地說，「這是助紂為虐的判決吧」、「感覺當事人就是習慣用這招吃霸王餐，沒想到竟然不用被罰」、「替店家不用賠錢感到高興，但倪女同樣沒被處罰，總覺得說不過去」、「我敢肯定，倪女未來還會繼續大鬧其他店家」、「店家有夠倒楣的」、「她大概是看店家不想把事情鬧大，所以才會獅子大開口要3000萬吧」、「連2天吃到護墊，這比中頭獎的機率還低…」。

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