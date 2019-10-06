黃敏惠嘉興宮揭牌廟史沿革石　見證一甲子立廟淵源

▲嘉興宮打造廟史沿革石，市長黃敏惠親臨揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市嘉興宮創建於民國49年的嘉興宮，打造「廟史沿革」石牌立於廟內，日前舉辦揭牌儀式，眾信徒隨神駕前往南鯤鯓代天府巡香，市長黃敏惠也親自到場參拜，並與多位貴賓共同揭牌。

▲市長黃敏惠親臨嘉興宮揭牌並上香致意。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠感謝嘉興宮吳樹根主任委員等打造石牌，將建廟沿革歷史記錄下來，傳承發揚。嘉興宮原為木構造，修繕、遷移過程是集合眾人之力，讓民心更安定，也展現嘉義人有情有義一面。

▲嘉興宮打造廟史沿革石，市長黃敏惠親臨揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，歷史讓人鑑往知來，而廟史除了能讓信眾參神時，更了解前人建廟的辛苦、修建的不易、神尊的由來及掌故，堅定其信仰，同時也象徵著嘉義人的精神，需要珍惜、保存，是重要的文化財。

▲嘉興宮打造廟史沿革石，市長黃敏惠親臨揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

民政處表示，嘉興宮為玉川境(即導明里、育英里一帶)信仰中心，創建於民國49年。因光復初期地方不安寧，民國40年地方士紳迎請嘉義市慈濟宮吳府千歲撥駕坐鎮，果然神威顯赫，保境安民，眾議乃募建宮廟安奉，並依神意在民生南路33巷內擇地興建，及雕刻五府千歲金身鎮殿，又為符合當時政策規定，申請寺廟登記時改以「延平郡王（國姓爺）」登記為主神（惟現今殿內仍以五府千歲金身坐鎮中央）。

後因原廟木構年久腐壞，民國79年完成重建，然因民國95年道路拓寬，而於96年3月18日將嘉興宮將原廟遷移至現址，當時黃敏惠亦受邀蒞廟主持喬遷，數百信眾齊力把繩，共同拉廟完成遷廟。

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