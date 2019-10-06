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嘉市數位學生證升級　到校刷卡等多元服務讓家長安心

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▲嘉義市智慧校園數位學生證服務再升級，市府用心讓家長安心。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市智慧校園數位學生證啟用記者會。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市智慧校園功能再升級，日前於嘉北國小舉行嘉義市智慧校園-數位學生證啟用記者會，市長黃敏惠在嘉北國小校長趙季薇及團隊帶領下，進行「學生到校刷卡」、「學生圖書借還作業」、「家長接收訊息推播」體驗，並發送第1則校園公告App推播訊息，未來將藉由數位學生證的服務守護孩子安全。

▲嘉義市智慧校園數位學生證服務再升級，市府用心讓家長安心。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市智慧校園數位學生證用途多元，家長也可掌握孩子們到校狀況。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，數位學生證具備多功能、多用途，以原本的市民卡，結合數位功能讓孩子跟家長互動，孩子到校(上學)打卡，到校訊息推播，家長第一時間掌握孩子狀況；學校更可透過行動App來發送群組化校園公告，讓家長可即時掌握訊息；也結合借書證功能，統計孩子借閱情形；也具備悠遊卡功能，可進行便利商店小額付費、交通（公車、台鐵、捷運）刷卡。

黃敏惠強調，科技為人與生活做最好的服務，更重要的是要以人文為基本，做好品格教育，讓孩子快樂學習，隨著數位時代的來臨，孩子是「數位原住民」，嘉義市9所學校是教育部行動學習發展重點，是全國比例最高之縣市。智慧校園的建置，讓師生隨手可得雲端數位資源，引領孩子有足夠的素養邁向未來世界。

教育處教育網路中心主任蔣冠倫談到，目前學生到校訊息以手機簡訊方式推播，而行動App開發近9成的完成度，今天做展示，近期將上架，提供下載與安裝，以校務行政系統中監護人為(家長身分)手機認證基準。未來還會再擴充數位學生證的功能，包含基本的成績查詢、午餐公告、增加放學資訊推播等等。

教育處長林立生表示，數位學生證108學年度由嘉北、精忠國小先行辦理，經費由市府補助。未來將評估這兩所學校成效，並期望能推展至其他各校。目前數位學生證啟用功能包含，「學生到校刷卡資訊推播」、「校園公告訊息推播」及「學校圖書室借閱圖書」、「電子票證」等。

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關鍵字：

數位學生證到校刷卡圖書借還家長接收訊息

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