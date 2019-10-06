百年老廟位處龍鳳穴拒搬遷　信眾擲筊請示「神意」

▲桃園市大園區竹圍福海宮供奉主神輔信王公靈驗佑人。（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

百年老廟，到底要不要搬遷，今天請示「神意」？桃園市大園區竹圍福海宮是沿海民眾的重要信仰中心，因桃園航空城規劃將廟址納入第三跑道徵收範圍，廟方在多年前舉辦「觀輦轎」儀式，結果神轎6次著地，主神輔信王公透過「乩身」要保留廟地不要遷移；然因保留土地太小，信眾6日將再次以擲筊請示「輔信王公」做決定。

▲桃園福海宮主神輔信王公透過「觀輦轎」儀式辦事。（圖／資料照）

據了解，因桃園航空城規劃將福海宮廟址納入第三跑道徵收範圍，引發福海宮是否遷移的爭議，由於主神輔信王公曾多次透過「乩身」傳達「神意」，表示現在的廟址在280年前就是龍鳳穴寶地，不願遷移，需地單位民航局多年來，經與廟方協調，福海宮在飛安、排水、工程等都無影響，不被歸類為跑道障礙物，寺廟在高度上並不會影響飛機的起降，廟體終於獲得保留。

不過廟體雖獲保留了，原本內政部2013公開展覽的規畫中，福海宮周邊保留了100米的空地，這些空地被規畫作為公園、廣場、停車場，現今卻成為外圍保留的空地僅剩左右兩側各10米、前後約20米的範圍，隨著航空城開發作業持續展開，福海宮主神輔信王公是否因保留土地太小，日後舉辦慶典受限而改變「神意」，地方人士及信眾將在今(6)日上午10時以擲筊再次請示王公？

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