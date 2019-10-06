住持猥褻被判刑「不服上訴關更久」　檢不給易科乖乖入監矯治

▲苗栗一位住持因猥褻男童判刑2年，不可易科罰金入監。示意圖非當事人。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

苗栗縣造橋鄉1家精舍49歲伍姓住持，涉嫌多次猥褻未成年少年，甚至還拍下體裸照，判刑1年8個月，但伍男不滿上訴二審，結果上訴後改判2年，甚至不能易科罰金，就在10月1日入間服刑。

根據《自由時報》報導，伍姓住持在2017年間，因買早餐認識年僅14歲的少年，便以「教導學科」為由親近。會考結束後，伍姓住持便邀請少年到他的精舍過夜放鬆，並趁少年泡澡後按摩時，撫摸少年下體，並說「這是男生之間的秘密」。

伍姓住持在同年又找少年來精舍過夜，這次直接看A片、幫打手槍，還對少年「喇舌」，少年經此對待心情低落，向導師傾訴後才揭開這起事件。警方前往精舍還發現多張另一名少年的下體裸照。

伍姓住持向檢警辯稱少年都亂說話，但法官認為伍姓住持不思謹守分寸、以身作則，對心智發展未臻健全的少年行猥褻，影響身心健全發展，判處他1年8個月，可以上訴。住持不滿上訴，台中高分院考量被告支付80萬元與A少年和解，並獲少年父親原諒，撤銷一審判決，將4次猥褻犯行各判6個月、得易科罰金，同時維持原一審判處可易科罰金的部分，合併後共應執行2年、均得易科罰金，可免入獄。

但苗栗地檢署認為伍姓著持有矯治必要，依職權不讓伍姓住持易科罰金，命令發監執行。