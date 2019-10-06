12歲猶太少年遭霸凌...跪地「親穆斯林同學鞋」！惡霸竟拍照留念

▲澳洲猶太學生遭到霸凌。（圖／翻攝自The Age）

記者錢玉紘／綜合報導



澳洲近日因種族和宗較引發的校園霸凌頻傳，一名12歲的猶太少年被逼跪在地上，另一名穆斯林同學則強迫他親吻鞋子，而另一名5歲男童則因為猶太人身分，常常被難聽的字眼嘲笑。據了解，事發後兩名孩子都已經離開學校，在家自學。



澳洲《世紀報》、英國《每日郵報》等外媒報導指出，這起霸凌事件發生在墨爾本的一處公園，照片中可以看到，12歲的少年被迫整個人趴在地上，低頭親吻一名穆斯林同學的鞋子。據了解，霸凌者目測大約12和13歲，被指控以暴力威脅猶太少年，在過程中疑似還拿手機錄影。

事後，猶太少年已經離開學校，而他的母親也有找對方家長談判，而穆斯林少年的父母也對自己兒子的行為感到驚嚇，她提到，「我們一起坐下來，雙方家長還有兩位男孩，我向孩子們解釋霸凌的嚴重性，也談論的作為家長的意義，以及建立猶太與穆斯林社群之間的橋樑，我們不應該像那張照片這樣產生分歧」。

不過，猶太少年的母親也提到，學校認為這不是他們的問題，因為霸凌事件並不是發生在校園中，「我認為校方的做法非常冒犯，他們沒有做任何事情來保護我的兒子，這讓我覺得不再讓孩子上學」。

猶太學生遭到霸凌的事件不只這一樁，在霍索恩西區小學（Hawthorn West Primary）中，一名5歲的猶太男孩被同學恥笑是「猶太蟑螂」（Jewish cockroach）、「骯髒猶太人」（dirty Jew）等，甚至因為受過割禮（割包皮）而取笑他，害他都不敢去上廁所。

5歲男童的媽媽提到，「他有次真的倒在地上對我說『媽咪，你不應該愛我，我就是個沒有價值的猶太動物，我是個害蟲』」，兒子說出這樣的話讓她徹底心碎。她也批評，這些羞辱人的言語非常過時，不敢置信有人到現在還這麼說，但是校方卻否認有任何反猶太（anti-Semitism）的課程，只稱是單純霸凌，唯一的解法只有讓男童上另一間廁所。

該校校方發聲明指出，「教職員們無法證明所有負面行為都是出於反猶太心理，但在初步調查中，可以確定的確有學生受到嘲笑，這是完全無法接受的，很抱歉讓我們的學童遭遇這種不愉快的經驗」。