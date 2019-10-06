潛入水中找字母拼單字！台東東河國小水上運動會創意足

▲台東縣東河國小運動會一改傳統，以水上運動方式辦理。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣東河國小是縣內具有簡易游泳池的學校，學校長年也將SUP立式划槳、衝浪等各類水域運動作為課程。今年學校運動會一改傳統，以水上運動方式辦理，5日上午全校師生及家長來到台東大學知本校區的游泳池，校長姚乃仁表示，東河國小臨近海邊，附近金樽港又是國際衝浪賽競賽場域，希望藉由水上運動會方式，來提升孩子防溺自救能力。





運動會活動開始，先由東河國小老師講解及台東大學心動系師生實際操作安排一場水域防溺自救的狀況劇，提供現場師生家長親身觀摩、體驗，在水域中遇到溺水事件，如何做到「救溺五步、防溺十招」之演練。

▲東河國小臨近海邊，附近金樽港又是國際衝浪賽競賽場域，學校長年也將SUP立式划槳、衝浪等各類水域運動作為課程。



運動會活動中除了驗證學生25公尺的游泳能力之外，為了讓孩子充分參與，學校也設計的用SUP大型龍舟版進行水上拔河，讓平日少有與孩子親子互動機會的家長，看到孩子努力划水，增取佳績，與孩子有共同參與、同樂的經驗。





另一個活動的高潮是水中英語單字王比賽，學校請今年從新北市來到東河國小擔任一年期英語訪問教師的薛雅文老師設計了讓孩子潛到水裡找出每一個正確的英語單字，再交由岸上同學協力將單字正確排列出老師要求的語彙即可得分，看到孩子們將平日將游泳學習成果及背誦英語單字能力結合，形成一個有意義的比賽模式。

▲SUP大型龍舟版拔河比賽。



校長姚乃仁表示，今天藉由水運會的方式讓孩子表現出平日水域運動學習成果，家長們也來到岸邊加油打氣，大家覺得是一個很有意義的活動。

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