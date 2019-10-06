花蓮林瑞鵬有機山苦瓜旗艦館開幕　徐榛蔚忙採購行動支持有機

▲「十大神農獎」得主林瑞鵬（右一）二十年耕耘有成，堅持有機教育及友善大地，縣長徐榛蔚表示敬佩與感激。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花蓮新城鄉康樂村的山苦瓜旗艦館5日舉辦開幕茶會暨產品發表會，縣長徐榛蔚受邀出席剪綵，並在老闆林瑞鵬的導覽下，重新認識有機山苦瓜及蓮藕的栽種方式，更敬佩林老闆對於農業資源永續的用心，並現場採購了多項相關產品，以行動支持有機農業。

「十大神農獎」得主林瑞鵬老闆近二十年辛勤耕耘有成，堅持有機教育及友善大地，並將有機耕種手法無私傳承，至今花蓮有機戶達四百七十戶，林瑞鵬功不可沒。

▲徐榛蔚致詞表示，花蓮未來將成為全國有機農業研究重鎮。

日前花蓮縣政府主辦第一屆「2019年花蓮有機農業論壇」，集結全國有機專家學者，對於花蓮有機農業之推動表示肯定，未來更將成為全國有機農業研究重鎮。花蓮縣府大力推動有機農民權益，有機驗證費用是全國唯一免額外付費的縣市，同時與中央單位合作，協助有機農友提送機械設施（備）補助，另提供每公頃新台幣1800元的有機質肥料補助。

▲花蓮新城鄉康樂村的山苦瓜旗艦館開幕，縣長徐榛蔚受邀剪綵。

此外，縣府積極辦理有機農產品行銷，與在地農會及全國通路合作，並推動線上商城，將花蓮優良有機農產品讓花蓮以外鄉親更加認識，林瑞鵬也提到，「透過外銷貿易將生鮮、二級加工，經過科技萃取提高產品價值，都獲得世界專家學者肯定。」

花蓮縣政府三月起針對除草劑之使用訂定自治條例，八月起公告，近日將於13鄉鎮市進行宣導說明會，循序漸進推動友善農法，維護這塊土地，吃有機救地球，珍惜花蓮山好水好，讓土地更有活力。

►岳母生日！女婿不能只請吃飯