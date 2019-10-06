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駐福岡辦事處慶108年國慶　日相安倍祝中華民國「國運昌隆」

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▲▼福岡的中華民國108年國慶酒會。（圖／台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處網站）

▲福岡的中華民國108年國慶酒會。（圖／台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處網站）

記者錢玉紘／綜合報導

台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處日前舉行中華民國108年國慶酒會，相當罕見的是，日本正副首相都致電慶賀，並且在署名賀電中直接稱呼「中華民國108年國慶」，首相安倍晉三也慶賀「中華民國」國運昌隆。

《中央社》報導，活動於4日晚間6點半舉行，地點為福岡縣知名的大倉飯店，現場有來自九州及山口地區各界對台灣友好人士、僑界等共約650人，場面熱絡。駐福岡辦事處表示，日本首相安倍晉三、副首相兼財務金融大臣麻生太郎等日本政要致賀電。

安倍在賀電中寫道，「由衷祝福中華民國一Ｏ八年國慶酒會盛大舉辦，同時也祝福國運昌隆，與會人士健康幸福」。文末署名「內閣總理大臣安倍晉三」。而麻生太郎的賀電則在賀電中表示，「由衷慶祝中華民國一Ｏ八年國慶酒會的舉辦，祈祝兩國友好更深化，與會來賓日益發展」。

此外，還有多位友台的日本國會議員及外國駐日總領事館人員、政經僑學各界來賓參加，場面充滿喜慶。駐福岡辦事處處長陳忠正重申台灣守護民主、捍衛自由及支持香港爭取民主自由的立場，也向現場來賓介紹了新南向政策、創新經濟、科技升級、多元社會及文化包容等方面的實際成效。

台灣各地的訪問團也帶了特色伴手禮，包括台東紅藜點心、鬱金薑黃、桃園木筆、高雄環保袋、台中青花瓷鋼珠筆、名片盒、新竹手工皂、宜蘭金棗等，再加上讓日本人為之瘋狂的珍珠奶茶，現場來賓都驚豔不已。

台北駐日經濟文化代表處（駐日代表處）預定8日在東京舉辦國慶酒會，由駐日代表謝長廷主持。

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