花蓮市公有零售市場聯合促銷　發出4萬張彩券進帳800萬元

▲公有零售市場聯合促銷活動，半個月來發出四萬張的摸彩券，營業進帳至少800萬元以上。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市為提升傳統市場買氣，日前舉辦「市場打卡趣∙相揪迺菜市」公有零售市場聯合促銷活動，總計有五個公有市場數百攤業者共襄盛舉，消費200元就送一張摸彩券，半個月來發出四萬張的摸彩券，營業進帳至少800萬元以上。

一連三年舉辦聯合促銷活動，深獲消費者的青睞，花蓮市公所希望能為傳統市場在超商及大賣場林立下殺出重圍，帶來更多的商機。花蓮市繼中華市場之後，重慶市場也摘下優良市集四星認證，並有多家攤商取得樂活名攤的星級認證，市長魏嘉賢表示，將與攤商一起努力，讓消費者看見傳統市場的改變與優質的購買環境。



市公所5日上午在重慶市場舉辦閉幕與摸彩活動，有太鼓隊為現場炒熱氣氛，魏嘉賢及與會貴賓也抽出電視機、家電產品等大獎，讓為期兩週的促銷活動在中獎人的歡呼雀躍聲中畫下圓滿的句點。

▲閉幕現場摸出上百個獎品幸運兒，獎品包括各式3C產品。



為期十四天的活動為各市場提升業績，消費者購物滿額就有中獎機會，攤商進帳也比平日提升不少，更是樂得笑開懷。此外，重慶市場爭取經濟部優良市集星級認證的喜訊也傳開了，其中五路發豬肉店及池上阿俊放山雞更是摘下四星認證的最高等級，讓消費者看見傳統市場的改變與優質購物環境。

▲市長魏嘉賢抽出電視機等大獎。

活動總計發出四萬張摸彩券，以消費兩百元就送一張摸彩券來計算，營業額高達800萬元以上，超過去年740萬元。閉幕現場摸出上百個獎品幸運兒，市場所表示，本人若未在現場領獎，市場管理所將會以電話通知領取獎項，得獎者名單也會公布於花蓮市公所facebook活動專頁上，請於一個月內憑存根聯及身分證，前往重慶市場二樓的辦公室領取獎品，領獎期限至11月8日截止，請參與摸彩民眾留意得獎訊息。

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