加國師自家種大麻！「教學認真」獲盛讚、輕判2年免驅逐出境

▲加國男老師因自家種大麻被逮。（圖／資料照）

記者錢玉紘／綜合報導



加拿大籍的李姓男子來台灣擔任家教與補習班老師大約2年，不過卻不了解台灣法律，以為跟加拿大一樣，大麻已經合法，在桃園龍潭租下一處透天厝後以「自動化」方式栽種大麻。法院判決認為，李男僅自用並未販售大麻，判處兩年徒刑，而考量到李男教學認真，受學生及家長稱讚，不予以驅逐出境。

檢警調查，李姓男子已經定居桃園多年，2018年開始自國外引進種子，還利用自動化灌溉、施肥設施、特殊的圓桶形植物生長架等等設備，搭配利用光照縮短種植時間，增加大麻的產能，4個月就能收成。警方在今年1月30日前往李男種大麻處查緝，發現已經收成過2次。



警方當時一共查獲大麻163株、乾燥大麻花893公克（市價約120萬）以及各式各樣的設備，將其全部查扣後，依照毒品防制危害條例送辦。

▲李男種植過程採自動化。（圖／資料照）

法院判決指出，李男在審訊過程中坦承所有罪行，符合減刑規定，雖然李男種植大麻行為實屬該，但僅是因為出於在加拿大可合法使用，才會擅自在台灣製造大麻，且其種植的大麻活株確均屬小株，收成後也只有自用，並未販售流通市面造成危害。

另外，李男在台灣開設補習班已久，工作成效、個人品德俱佳，比起賺錢更視重教學，審酌之後，判處有期徒刑2年。



而在是否要驅逐出境部分，法院指出，李固然為外國人，除了本案見以外無其他前科，且來台居住已久，工作態度積極、用心、認真、公平無私，平時對同事很尊重，也重視教學剩餘賺錢，補習班成效扎實、良好，品德亦佳，因此應繼續居留在我，再加上同事、學生和家長的證詞，法官認為，尚無予以驅出境之必要。

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