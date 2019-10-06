北韓批美「空手前來」...無核化談判破局！美方稱兩周內再談

▲北韓與美國在瑞典斯德哥爾摩談判。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

北韓與美國在5日於瑞典斯德哥爾摩重啟談判，原先外界看好可能讓停滯已久的無核化議題有新進展，但是北韓核議題首席談判代表金明吉在會議結束後宣布，雙方談判破裂，因為美方未達成期待。美國國務院發言人則說，雙方之間的討論情況非常良好。



路透社報導，北韓與美國雙方談判超過8個半小時，但是在會後，金明吉向記者指出談判破裂，並將此結果歸咎於美國的強硬，且美國不願放棄舊的觀點以及態度，「談判者沒有完成我們的期待，最終導致破局」。

金明吉也指出，「美國提供了看似可變通的建議，以及新的、有創意的解決方法，提高我們的期望，但是卻也讓我們大大的失望了，他們兩手空空地來到談判桌前，削減了我們的熱情」。

▲北韓談判代表金明吉。（圖／路透社）



美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）則否認「談判破局」，她認為，金明吉的評論不足以反映這8個半小時談判的精神或內容，「美國帶著有創意的點子，並且與朝鮮談判者有非常良好的討論」，美國代表團已經先找出了幾項新的做法，將會為談判的進程鋪路，並且更深入接觸到雙方之間更敏感、造成分化的議題。



奧塔格斯提到，美國與北韓不會在一次談判中，就解決70年來朝鮮半島歷史與戰爭所遺留下的問題，「這些都是很沉重的議題，需要兩國都做出堅定的承諾，而美國已有此決心」。她還表示，華府已經接受了瑞典政府的邀請，將在2周之內與北韓一同重回談判桌。



儘管金明吉指責美國空著雙手來談判，他也表示，朝鮮半島還是可能達成無核化，但只會在「所有威脅到北韓安全以及監視發展的障礙消失後」，才可能實現，似乎在強烈暗示希望華府減輕對北韓的經濟制裁以及施壓。

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