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五月天阿信「宵夜文」讓筆爆紅　五迷揪團「演唱會票賣不好」遭控挪款私用

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▲▼五月天阿信的筆爆紅。（圖／翻攝自Facebook／五月天阿信）

▲五月天阿信拿筆畫餓貓，手中那支筆爆紅。（圖／翻攝自Facebook／五月天阿信，下同）

記者葉國吏／綜合報導

天團五月天主唱阿信5月在臉書上PO出一張「宵夜文」，他寫道「貼你的宵夜來看看啊！」並且附上一張拿筆畫餓貓的照片。不過五迷對於照片中的筆情有獨鍾，對此有團購主看到商機，發起團購，豈料最後團購主卻以資金問題遲遲未出貨，引起買家不滿洗版，甚至提告。

▲▼五月天阿信的筆爆紅。（圖／翻攝自Facebook／五月天阿信）

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▲阿信的宵夜文，意外讓手中的筆爆紅，進而僅起團購糾紛。

五月天阿信貼出的這款筆，是由《TOOLS to LIVEBY》所販售的，網頁上售價每支180元，其中又以阿信拿的灰色最為熱門，但網站上已經顯示缺貨。

▲▼阿信手中的筆。（圖／翻攝《TOOLS to LIVEBY》網站）

▼阿信手中的筆爆紅，有團購主揪團卻以資金問題為由遲遲未出貨，引起網友砲轟。（圖／翻攝《TOOLS to LIVEBY》網頁）

團購主《潼潼 X 團主》嗅到商機，發起團購，但最後卻以資金問題遲遲未出貨。潼潼 X 團主9月初在臉書粉絲專頁發文表示，因為當初多買香港演唱會門票，「以為可以賣掉，但實質上是賣不好的，所以先挪用後面小物的費用來補這個缺失，但沒想到這個洞補下去，後續卻因為自己的能力沒辦法處理好」。

▲▼團購筆爭議。（圖／翻攝自Facebook／潼潼 X 團主）

▲團主以資金為由，遲遲沒把筆出貨，引起網友不滿。（圖／翻攝自Facebook／潼潼 X 團主）

《潼潼 X 團主》自認太高出自己能力，以為可以負荷過來，導致這次團購筆尾款費用無法順利支付給廠商。對此許多網友留言洗版批「多少錢就看多少演唱會 不要利用其他五迷辛苦賺的錢滿足私慾」、「身為五迷還賣黃牛票，你不配當五迷。」

▲▼五月天阿信的筆爆紅。（圖／翻攝自Facebook／五月天阿信）

▲▼團主以香港演唱會票賣不好、導致資金問題未將筆出貨，網友直接貼文打臉，還有人揚言提告。（圖／翻攝自Facebook／五月天阿信）

▲▼五月天阿信的筆爆紅。（圖／翻攝自Facebook／五月天阿信）

另外也有網友截圖指出，香港演唱會門票在4月就要付款完成，而團購筆卻是在5月發起，認為根本就在說謊。也有買家不買直接發出聲明，表示將對潼潼 X 團主提告。

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