「哈吉貝」可能變強颱！太平洋一路向西行　2縣市防大雨

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

第19號颱風哈吉貝於6日凌晨2點生成，強度有可能到強颱，未來將朝西前進，預計對台灣沒有太大影響。另外，受到東北風增強關係，宜蘭、屏東防大雨。

中央氣象局預報員顏增璽指出，今(6)日東北風增強，基隆北海岸、大台北東側及花東地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，東北部有陣雨並有局部大雨發生的機率，中南部影響較小，仍為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨的天氣型態。氣象局針對宜蘭、屏東發佈大雨特報，要注意瞬間大雨及強陣風。

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▲哈吉貝颱風潛勢路徑圖。

另外，第19號颱風哈吉貝凌晨2點生成，目前中心位置在北緯 15.0 度，東經 158.0 度，以每小時30公里速度，向西進行。顏增璽透露，哈吉貝有可能會增至強颱，但對台灣沒有直接影響，未來會不會北轉就要視太平洋高壓強弱而定。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，「哈吉貝」北轉位置已較原先模擬偏東；未來若無太大修正，則國慶4天連假(10至13日)，台灣並無受到「颱風外圍」影響的疑慮。

前3天應為「秋高氣爽」、穩定舒適的天氣；第4天則開始受到「入秋以來第一波」，較明顯的冷空氣影響，北台灣氣溫降、局部短暫雨的機率提高；但為模式第7天的模擬，還會有所調整，應持續觀察。

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▼宜蘭、屏東大雨特報。