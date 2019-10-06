紐約中國城街友「睡夢中遭鐵條打頭」4死1重傷　警逮補前科犯

▲紐約中國城發生隨機攻擊遊民事件。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國紐約的中國城地區在5日凌晨發生一連串攻擊事件，一名24歲的街友拿著金屬管，在附近攻擊其他遊民，總共造成4人死亡，1人重傷，警方已經將嫌犯拘捕，並初步判定嫌犯並未針對特定種族及年齡。

紐約市警方指出，這名嫌犯名叫桑托斯（Rodriguez “Randy” Santos），過去有過14項前科，包含5月才被以攻擊罪名起訴。5日凌晨1點50分，警方接獲通報，趕到中國城現場時，發現有2位遊民頭部受傷，其中一人當場死亡，另一人重傷，警方搜索該區域之後發現還有另外3名受害者。

警方不久後便找到了嫌犯，當時桑托斯手持一根長約90公分且沾滿血的鐵條，似乎是從工地內偷來的，立即將其逮捕，但是嫌犯目前還未招供。據了解，受害者都是在睡覺的時候被攻擊。

一名在附近工作的居民指出，這一代的確有很多遊民，也時常會有人打架，但從未見過這種等級的暴力發生。雖然攻擊事件發生在華人聚集的中國城，但警方初步判定，嫌犯是隨機攻擊的，並未針對種族、年齡或其他因素鎖定目標。

致力於照顧當地無家可歸者的波威教會（Bowery Mission）指出，紐約市每晚大約有6萬3000人在收容庇護系統下找到棲身之地，但還有大約4千人睡在街邊、地鐵站等區域。他們可能會因為心理疾病、藥物濫用、無可負擔的住處等原因，導致失去了家。