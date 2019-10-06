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日媒封韓國瑜「遲刻魔」！記者遭起底　洪秀柱：境外勢力干涉選舉

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▲▼韓國瑜被日本雜誌取了新綽號「遲刻魔」總統候補。（圖／翻攝自日台交流広場（台湾と日本））

▲日本雜誌給韓國瑜取了新綽號「遲刻魔」。（圖／翻攝自臉書／日台交流広場（台湾と日本））

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜2次會見日本貴賓遲到，被日媒封為「遲刻魔」。不過，國民黨前主席洪秀柱質疑，這名記者疑似與小英教育基金會有關聯，「是不是有境外勢力在干涉我們國家的選舉呀？是何用意呢？」

韓國瑜8月22日接見日本自民黨議員時，遲到25分鐘；9月6日接見東京大學教授松田康博時，又臨時更改地點，導致日本參訪團遲到，卻稱「今天是我等日本人，我完全不介意」，引發日本學者不滿，主動發文澄清。

如今事隔1個月，原以為風波已經悄悄落幕，不料日本記者田中淳上月30日在日本財經雜誌撰文重提此事，還幫韓國瑜取了「遲刻魔」的綽號。雜誌內容近日曝光後，引發台灣網友熱議，不少人紛紛直呼「丟臉丟到日本去」。

▲▼日媒封韓國瑜「遲刻魔」！記者遭起底　洪秀柱：境外勢力干涉選舉。（圖／東森新聞）

▲洪秀柱質疑，記者可能有特地立場，又或著有境外勢力干涉選舉。（圖／東森新聞）

洪秀柱5日受訪時質疑，這位記者是不是跟小英基金會有什麼特殊關係？果真被起底是有點特殊的關係。她問，「你今天一個外國人，你是不是有點境外勢力在干涉我們國家的選舉？你用這種方式來影響我們的選舉，是何用意呢？」

洪秀柱指出，這位記者既然對韓國瑜的品格和誠信有疑慮，是不是也該同樣檢視現任總統蔡英文？尤其是執政3年來的誠信、品格和行事作風，對兩岸關係有誠信嗎？真的有維持現狀嗎，還是一直在製造仇恨和對立呢？

▲日本記者田中淳在想想論壇發表的文章▼ 。（圖／翻攝想想論壇）

▲日本記者田中淳曾在想想論壇發表文章。（圖／翻攝自想想論壇）

據了解，田中淳曾在小英基金會的「想想論壇」發表過有關獨派大老史明的文章，因此有不少藍營人士質疑記者立場。事實上，相較於田中淳的觀察，也有不少日本媒體持不同看法，從經歷、庶民作風、貧富差距等分析韓國瑜的競選路線。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之表示，先前就已經澄清過遲到事件，「就是中間有一個聯繫人，大家彼此之間聯繫有一個失誤，那被擴大解讀，我們也是覺得非常遺憾，只是標題居然會下這樣的頭銜（遲刻魔），我覺得這個報導本身可能也有立場。」

▲▼日媒封韓國瑜「遲刻魔」！記者遭起底　洪秀柱：境外勢力干涉選舉。（圖／東森新聞）

▲韓國瑜競選辦公室發言人葉元之。（圖／東森新聞）

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