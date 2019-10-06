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網友募款投廣告「揭港暴徒面目」　遭港人狂打臉…1天慘募9800元秒改金額

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▲▼Blue Roses發起募款。（圖／翻攝自「GoGetFunding」網站）

▲Blue Roses發起募款。（圖／翻攝自「GoGetFunding」網站）

記者柯振中／綜合報導

香港從6月開始不斷發生社會運動，許多港民上街反對《逃犯條例》、《禁止蒙面規例》等法令，向港府要求回應「五大訴求」，期間不斷與港警發生肢體衝突，甚至有人因此中彈。有個「Blue Roses」網友5日在「GoGetFunding」網站發起募款，表示要讓全世界知道「香港暴徒」的真面目，希望眾人能夠給予支持，不過募款才剛發起，就遭到許多香港網友洗臉。

這位「Blue Roses」在「GoGetFunding」上自稱「忍無可忍的香港人」，認為新聞自由被全世界「偏頗的濫用」，讓事實被扭曲，導致他「忍無可忍」，需要站出來替香港做事。

「Blue Roses」指出，他目前發起「全球各大平台投放廣告」的活動，將香港所謂的「和平抗爭」用影片的方式讓全世界看見，如果募得「港幣50,000元」，就會開始製作5則30秒的廣告，如果募得「港幣100,000元」，就會開始投放到Youtube、CNN、CNBC等平台，讓世界「知道真相」。

▼Blue Roses發起募款的內文。（圖／翻攝自「GoGetFunding」網站）

▲▼Blue Roses發起募款。（圖／翻攝自「GoGetFunding」網站）

「Blue Roses」說明，如果募到的款項溢出，多的金錢將會用在各大國際平台投放廣告，「不要再讓暴徒拿著自由、和平作盾牌！令全界看到他們的真面目！」

這起募款發起後，截至5日晚間11點59分為止，共募得2,476港幣，距離50,000元港幣的目標還差了約96％的款項。

眾多網友看完後，幾乎都批評，「眾籌是假，騙財是真！別給他騙」、「小心此人騙錢」、「無錢愛國不了」、「小心，這個騙子」、「原來愛國愛港止係值千幾銀笑死我也」。

▼Blue Roses發起的募款活動被網友洗臉。（圖／翻攝自「GoGetFunding」網站）

▲▼Blue Roses發起募款。（圖／翻攝自「GoGetFunding」網站）

此外，也有人指出，這項款項發起時，一開始設定的目標是500萬港幣，但因為捐款的人太少，才在5日晚間11點40分改成10萬元。

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▼Blue Roses發起募款原先的目標為500萬港幣。（圖／翻攝自「GoGetFunding」網站）

▲▼Blue Roses發起募款。（圖／翻攝自「GoGetFunding」網站）

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