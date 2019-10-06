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引戰吳怡農　蔡宜芳：陳菊令40年前的陳菊失望！

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▲▼引戰吳怡農，蔡宜芳：陳菊令40年前的陳菊失望。（圖／翻攝自YouTube／壯闊臺灣 吳怡農、蔡宜芳）

圖文／鏡週刊

台北市長柯文哲3日接受媒體專訪向總統府祕書長陳菊開砲：「不是你上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」，民進黨北市立委參選人吳怡農昨（4日）也在臉書發文表示，5年前自己將票投給柯，但很遺憾，「現在的柯市長已經完全背離人民當初賦予他的深切期待」。

台灣民眾黨北市第七選區（信義、南松山）立委參選人蔡宜芳今（5日）跳出來繼續引戰表示，「柯文哲還是柯文哲，但現在的陳菊令40年前的陳菊遺憾！」

蔡宜芳細數陳菊3大缺失說，「我要和吳怡農先生說：柯文哲主席說的是事實，不是抹黑。柯文哲仍然是5年前那個說話直白的柯文哲，一直沒變！」但民進黨變了，陳菊變了，「現在的陳菊，讓40年前的陳菊失望了，也讓我失望！」

蔡宜芳表示，柯文哲主席說：「不能因為妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹。」其實是基於幾項事實的發言，一、高雄市在陳菊市長任內的財政惡化問題二、弊案不斷：陳菊身邊的人弊案纏身無論趙家寶或者是慶富案；三、任用私人：整個民進黨政府充斥菊系人馬，「只要是陳菊的人，即使連續發生高雄氣爆和普悠瑪出軌事件之後，仍能繼續高升中華郵政董事長，坐領高薪！」她說，這些事實的陳述，不就是40年前那個29歲的陳菊用她的青春生命，所要反對的嗎？

蔡宜芳力挺柯文哲對陳菊的評論，並問陳菊為何變了？（蔡宜芳提供）

蔡宜芳提到，1979年美麗島事件，陳菊那年28歲，而她自己今年正好也是，身為一位年輕的女性政治工作者，同時也是高雄人，陳菊祕書長在過去一直是她效法的對象，「但這幾年，我一直在思考，那位曾經是我效法對象的陳菊，為什麼這幾年變了？」


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