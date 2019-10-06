　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李艷秋揭韓民調下滑全因「被討厭」　黃創夏罕見道歉…秒駁：吃安眠藥也沒用

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李艷秋、黃創夏。（合成圖／翻攝自李艷秋、黃創夏臉書）

▲李艷秋指出韓國瑜民調下滑關鍵，黃創夏反駁了。（合成圖／翻攝自李艷秋、黃創夏臉書）

記者柯振中／綜合報導

2020大選已進入倒數階段，但近日幾份民調的支持度都顯示，國民黨總統參選人韓國瑜的支持度持續下滑。對此，資深媒體人李艷秋在臉書指出，韓國瑜主要的問題在於「討厭度領先」；不過，資深媒體人黃創夏出面反駁，韓的問題不是「被討厭」，多數人是因為「害怕」，「吃再多安眠藥也沒用！」

根據《ETtoday新聞雲》的最新民調，韓國瑜的支持度為33.2％，比起9月10日的民調增加了6.1個百分點，但在「最討厭的政治人物」當中，韓國瑜以46.6％的得票率拿下第一。對此，李艷秋4日在臉書上表示，從8月開始的民調，韓的支持度普遍落後蔡英文10％，但「討厭」的民調都遠超蔡英文20％；這些討厭的情緒張力一旦產生，很難再回頭。

李艷秋說到，韓國瑜之所以敢在上任市長短短4個月的時間內，決定直接進攻總統寶座，是因為「韓粉」的支持，但這些「韓粉」現在卻成為韓國瑜無法拓展選票的「阻力」，「在韓流橫掃時，韓倚重的幕僚如孫大千，動輒對質疑的聲音發出追殺令，可以理解一個久被邊緣化的政治人物，一旦覺得自己擁有號令一出，萬馬相隨的能力，是何等過癮？但這樣的膨脹忘形，只會讓人懷疑韓的用人智慧。」

李艷秋說，選舉情勢變化莫測，韓國瑜是否能再上演去年「翻轉」的奇蹟，沒人能夠預言，「韓國瑜應該還有努力的時間與空間」，但韓國瑜同時也必須面對「蔡英文撿到砲」、「韓粉到處樹敵」、「本身的領袖高度」等問題，「韓國瑜現在的困境，就是支持他的很鐵，討厭他的更鐵。」

▲▼李艷秋、黃創夏。（合成圖／翻攝自李艷秋、黃創夏臉書）

▲黃創夏反駁李艷秋的「討厭說」。（圖／翻攝自黃創夏臉書）

不過，資深媒體人黃創夏卻與李艷秋有不同的意見，他在臉書上說到，「反駁前輩艷秋姐有點不好意思…」黃創夏認為，韓國瑜的問題不是「被討厭」，很多人是因為「害怕」，所以不敢投韓。

黃創夏說到，許多人是因為害怕「今日高雄，明日台灣」這件事情發生，讓韓國瑜這陣子的風風雨雨從高雄擴大到全台，才不敢支持韓國瑜。他最後強調，「想到這種惡夢，真的是吃再多安眠藥也沒用！」

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
金鐘得獎名單／《與惡》6項大贏家！龍劭華、賈靜雯封視帝后
紐約連續殺人！24歲惡男持長棍狠砸　4人爆頭慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

引戰吳怡農　蔡宜芳：陳菊令40年前的陳菊失望！

李艷秋揭韓民調下滑全因「被討厭」　黃創夏罕見道歉…秒駁：吃安眠藥也沒用

日媒看韓國瑜角度大不同　朝日新聞：他在貧富差距不滿的世代受到擁簇

1450太熱情！蔡英文小額募款上線　人數過多癱瘓平台

辣台派1450刷一波　蔡英文募款小物「辣椒+米粉」產地曝光

柯文哲自認「與時力七成相通」　吳佩芸嗆：別一張嘴不同表述

遲到風波燒！日媒封「遲刻魔」　媒體三問韓國瑜…他轉頭離去

台灣集遊法也禁止蒙面　北市警局：未來會落實執法

呂秀蓮批蔡英文酬庸濫權　兩年就把台灣家當全敗光

郭台銘啟動輔選李縉穎　三峽祖師廟掛「郭柯」合體看板

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

該睡覺囉～老爸跟女兒玩睡前遊戲 拿奶嘴學「直播叫賣」：一百要不要！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

雙十限定！150元暢玩兒童新樂園 身分證有「1、0」劍湖山只要299

引戰吳怡農　蔡宜芳：陳菊令40年前的陳菊失望！

李艷秋揭韓民調下滑全因「被討厭」　黃創夏罕見道歉…秒駁：吃安眠藥也沒用

日媒看韓國瑜角度大不同　朝日新聞：他在貧富差距不滿的世代受到擁簇

1450太熱情！蔡英文小額募款上線　人數過多癱瘓平台

辣台派1450刷一波　蔡英文募款小物「辣椒+米粉」產地曝光

柯文哲自認「與時力七成相通」　吳佩芸嗆：別一張嘴不同表述

遲到風波燒！日媒封「遲刻魔」　媒體三問韓國瑜…他轉頭離去

台灣集遊法也禁止蒙面　北市警局：未來會落實執法

呂秀蓮批蔡英文酬庸濫權　兩年就把台灣家當全敗光

郭台銘啟動輔選李縉穎　三峽祖師廟掛「郭柯」合體看板

PO文刷掉批韓台大生！「韓粉花枝攤」下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

引戰吳怡農　蔡宜芳：陳菊令40年前的陳菊失望！

李艷秋揭韓民調下滑全因「被討厭」　黃創夏罕見道歉…秒駁：吃安眠藥也沒用

體育課的比賽像霸凌　她回憶童年「無聲躲避球」遇見最純粹惡意

哈吉貝颱風最快今誕生！一路西衝恐「大轉彎」　大雨先襲大台北23℃變天

爸媽巡田撿到「寶」藏浴室　他開門一秒嚇壞尖叫：搬這個回家幹嘛啦

金鐘獎／賈靜雯PK曾珮瑜奪視后！曾沛慈得女配無懸念

妹子一秒神停車！留「超酸紙條」嗆隔壁　反被罵翻：三寶王

金鐘獎／賈靜雯奪視后「答應咘咘」不能哭：她不喜歡我感動

金鐘・紅毯／個人意見笑虧Lulu烏骨雞　吳慷仁新戲演「夏威夷國父」？

好市多賣「真理褲」老公超興奮！　她換上實拍附圖網全讚老司機

政治熱門新聞

被日媒封「遲刻魔」！韓國瑜已讀..

朝日新聞：韓國瑜在貧富差距不滿..

1450太熱情！蔡英文小額募款..

韓民調下滑因「被討厭」　黃創夏..

馬英九酸操弄亡國感　蔡英文反擊..

遭爆吃海產不用錢　民進黨擬告韓..

李明賢找到韓國瑜民調一路輸原因

王淺秋議會失言：花媽是吉祥物

吳敦義稱「吳郭會是郭辦要求」　..

煎餅店「廣德家」大特賣　韓粉來..

蔡英文募款小物「辣椒+米粉」產..

黃昭順提高鐵進高雄市區　蘇貞昌..

獨／決戰中台灣！「韓江配」成形..

呂秀蓮批蔡英文：兩年就把台灣家..

更多熱門

相關新聞

朝日新聞：韓國瑜在貧富差距不滿的世代受到擁簇

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜9月與日本學者會面的遲到風波，原以為落幕，但此事被日本記者田中淳寫在日本財經雜誌上，還取了綽號「遲刻魔」。不過，有其他日本記者看韓國瑜持不同看法，朝日新聞記者西本秀，早在今年7月已採訪韓陣營幕僚，報導內文提到，韓國瑜以「翻轉貧富差距」為訴求，來回應社會的不滿。

被日媒封「遲刻魔」！韓國瑜已讀不回

煎餅店「廣德家」大特賣　韓粉來買：1450

任期重視市政！韓國瑜：拚大選有其他論述

40年房貸「養套殺」？專家曝「替過量小宅解套」

關鍵字：

李艷秋黃創夏韓國瑜2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

金鐘54完整得獎名單出爐！

高雄中油氣爆！外送員喊完「95加滿」秒閃藍光

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

謝盈萱突彎腰「向吳宗憲道歉了」

連千毅掀全國大掃黑　知情人士：掃到「重點」了

哈吉貝最快今誕生！一路西衝恐大轉彎

金鐘獎／賈靜雯台上「告白修杰楷❤」

恭喜賈靜雯封視后！

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

TWICE娜璉被誤會划水一年

大螢幕突出現張善為！　名字旁「附註一行現況」網友鼻酸了

金鐘獎／吳姍儒幹掉老爸發燒奪金　曝擁抱憲哥「險被掐死！」

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

更多

最夯影音

更多

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面