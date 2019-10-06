李艷秋揭韓民調下滑全因「被討厭」　黃創夏罕見道歉…秒駁：吃安眠藥也沒用

▲李艷秋指出韓國瑜民調下滑關鍵，黃創夏反駁了。（合成圖／翻攝自李艷秋、黃創夏臉書）



記者柯振中／綜合報導

2020大選已進入倒數階段，但近日幾份民調的支持度都顯示，國民黨總統參選人韓國瑜的支持度持續下滑。對此，資深媒體人李艷秋在臉書指出，韓國瑜主要的問題在於「討厭度領先」；不過，資深媒體人黃創夏出面反駁，韓的問題不是「被討厭」，多數人是因為「害怕」，「吃再多安眠藥也沒用！」

根據《ETtoday新聞雲》的最新民調，韓國瑜的支持度為33.2％，比起9月10日的民調增加了6.1個百分點，但在「最討厭的政治人物」當中，韓國瑜以46.6％的得票率拿下第一。對此，李艷秋4日在臉書上表示，從8月開始的民調，韓的支持度普遍落後蔡英文10％，但「討厭」的民調都遠超蔡英文20％；這些討厭的情緒張力一旦產生，很難再回頭。

李艷秋說到，韓國瑜之所以敢在上任市長短短4個月的時間內，決定直接進攻總統寶座，是因為「韓粉」的支持，但這些「韓粉」現在卻成為韓國瑜無法拓展選票的「阻力」，「在韓流橫掃時，韓倚重的幕僚如孫大千，動輒對質疑的聲音發出追殺令，可以理解一個久被邊緣化的政治人物，一旦覺得自己擁有號令一出，萬馬相隨的能力，是何等過癮？但這樣的膨脹忘形，只會讓人懷疑韓的用人智慧。」

李艷秋說，選舉情勢變化莫測，韓國瑜是否能再上演去年「翻轉」的奇蹟，沒人能夠預言，「韓國瑜應該還有努力的時間與空間」，但韓國瑜同時也必須面對「蔡英文撿到砲」、「韓粉到處樹敵」、「本身的領袖高度」等問題，「韓國瑜現在的困境，就是支持他的很鐵，討厭他的更鐵。」

▲黃創夏反駁李艷秋的「討厭說」。（圖／翻攝自黃創夏臉書）



不過，資深媒體人黃創夏卻與李艷秋有不同的意見，他在臉書上說到，「反駁前輩艷秋姐有點不好意思…」黃創夏認為，韓國瑜的問題不是「被討厭」，很多人是因為「害怕」，所以不敢投韓。

黃創夏說到，許多人是因為害怕「今日高雄，明日台灣」這件事情發生，讓韓國瑜這陣子的風風雨雨從高雄擴大到全台，才不敢支持韓國瑜。他最後強調，「想到這種惡夢，真的是吃再多安眠藥也沒用！」

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！