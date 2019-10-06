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收到「蔡英文總統」簽名禮物　館長換大頭照爽笑：下面開放韓粉崩潰

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼帥爆！ 收到小英這份禮物 館長嗨翻：開放韓粉崩潰。（圖／翻攝自館長臉書）

▲收到蔡英文總統簽名禮物，館長：「下面開放韓粉崩潰。」（圖／翻攝自館長臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅「館長」陳之漢經常在臉書力挺軍警消人員，並且也對曾經身為海軍陸戰隊的一員自豪。館長5日晚間就更換了臉書的大頭照，換上一張有蔡英文總統簽名的船槳，船槳上面還寫著海軍陸戰隊。照片短短6小時就吸引了4萬多人按讚，網友紛紛直呼「超棒的禮物，阿館很帥喔」、「真的帥爆啦。」

館長經常在直播中評論政府施政，也曾對蔡英文總統頗有微詞，不過經過今年一連串事件後，對於「2020總統大選」韓蔡2位參選人，他表態支持蔡英文競選連任。館長5日晚間更突然更換臉書大頭照，換上印有「海軍陸戰隊」及蔡英文總統簽名的船槳，直言「感謝總統贈送今天剛收到，下面開放韓粉崩潰。」

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▲▼帥爆！ 收到小英這份禮物 館長嗨翻：開放韓粉崩潰。（圖／翻攝自館長臉書）

▲館長留言「感謝總統贈送今天剛收到，下面開放韓粉崩潰」。（圖／翻攝自館長臉書）

照片分享後，短短6小時就有4萬多人按讚，有人說「很棒，三軍統帥贈予，無上光榮」、「一起守護台灣」、「好棒，這是榮譽」、「一日海陸，終身海陸」、「中華民國三軍統帥贈與，讚」、「很棒的禮物」。但也有人不滿說「兩個候選人都一樣啦」、「從國防部拜訪開始就被套路」、「不要跟當權者走太近吧。」

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