　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

規劃遺產稅勿踩雷！剩餘財產請求權期限內給付配偶　避免遭追稅

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼病患,老人,家人。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

▲國稅局提醒，剩餘財產分配請求權財產要在期限內給付給配偶，避免遭追遺產稅。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

當夫妻有一方過世，配偶可主張「配偶剩餘財產差額分配請求權」（分配請求權），可節省遺產稅！但財政部台北國稅局提醒，遺產稅經核准自遺產總額中扣除的分配請求權的金額，應在規定期限內足額給付該請求權財產給被繼承人配偶，以免稽徵機關就未給付部分追繳遺產稅及加計利息。

夫妻一方過世，生存配偶依民法第1030條之1規定行使分配請求權，向稽徵機關主張該請求權扣除額自遺產總額扣除，可以作為節省遺產稅之用。台北國稅局表示，經稽徵機關核准該項扣除額的金額，納稅義務人若未在稽徵機關核發稅款繳清證明書或免稅證明書的日起1年內，給付該分配請求權金額的財產給被繼承人的配偶，稽徵機關將就未給付部分依法補徵遺產稅，並按郵政儲金一年期定期儲金固定利率加計利息。

請繼續往下閱讀...

台北國稅局局舉例說明，假設被繼承人甲君在104年11月9日死亡，其配偶乙君行使分配請求權，主張該請求權價值自遺產總額中扣除，經核定分配請求權扣除額1,400萬元，遺產稅應納稅額480萬元，並於105年11月18日核發遺產稅繳清證明書。

不過，繼承人在106年11月14日以繼承人間因遺產繼承案涉有民事及刑事訴訟未判決，申請展延履行交付期限，經准予展延交付期限至107年11月14日。但截至列管期限屆滿日，繼承人仍未履行交付，國稅局則依規定否准該分配請求權扣除額1,400萬元，補徵遺產稅及加計利息合計143萬元。

國稅局局呼籲，遺產稅案經核准分配請求權扣除額者，除有特殊原因申請展延履行交付財產期限並經核准外，應於取得稽徵機關核發稅款繳清證明書或免稅證明書之日起1年內，履行給付該請求權金額的財產給被繼承人配偶，避免遭追繳遺產稅及加計利息，以維權益。

ET快訊
桃園機場飛機離位「引擎撞空橋」！日航班機延誤
花蓮鋼管紅茶老店「65元花生湯」用罐頭+糖水！
跟連千毅買包！人夫噴4萬安太座「YSL變Y8L」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

私菸案／黃湘媚機上購菸14條遭罰1.5萬元　17人機上買免稅品補稅萬元

規劃遺產稅勿踩雷！剩餘財產請求權期限內給付配偶　避免遭追稅

遠雄弊案扯出遠雄人壽、遠雄營造涉逃漏稅　遭國稅局追稅15億餘元

吳寶春攜手Cama、茶湯會　台灣服務業「藍海戰略」登星開講

影／買房眉角多　房產業者提醒：3種房屋會貶值

遺產稅超過30萬元　可申請分期繳納　最多分18期

仁寶員工違反營業秘密遭控　重申「沒有帶槍投靠情事」

「國民 ETF」元大高股息將除息1.8元！創8年新高　殖利率達6.3%

私菸案／黃湘媚機上購菸14條遭罰1.5萬元　17人機上買免稅品補稅萬元

iPhone銷售帶動出貨　鴻海9月營收月增47.38%創歷史同期新高

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

該睡覺囉～老爸跟女兒玩睡前遊戲 拿奶嘴學「直播叫賣」：一百要不要！

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

瓶罐全推倒、耳邊瘋狂喵喵叫！他神模仿貓主子「深夜惡搞」日常

規劃遺產稅勿踩雷！剩餘財產請求權期限內給付配偶　避免遭追稅

遠雄弊案扯出遠雄人壽、遠雄營造涉逃漏稅　遭國稅局追稅15億餘元

吳寶春攜手Cama、茶湯會　台灣服務業「藍海戰略」登星開講

影／買房眉角多　房產業者提醒：3種房屋會貶值

遺產稅超過30萬元　可申請分期繳納　最多分18期

仁寶員工違反營業秘密遭控　重申「沒有帶槍投靠情事」

「國民 ETF」元大高股息將除息1.8元！創8年新高　殖利率達6.3%

私菸案／黃湘媚機上購菸14條遭罰1.5萬元　17人機上買免稅品補稅萬元

iPhone銷售帶動出貨　鴻海9月營收月增47.38%創歷史同期新高

銀行防洗錢..限時更新個資惹民怨　金管會：要給合理時間準備

世田賽／鄭兆村標槍亞洲唯一進決賽　目標90M以上克服緊張拼牌

剝削失聯移工賣淫坐檯陪酒　惡男三度被逮起出刀槍

基隆才有！2間咖啡廳「吉古堡、甜不辣三明治」外地人必收藏

5歲女童被保母兒子壓頭「逼張嘴」　噁心記憶揮之不去：想自殺

巴鈺金鐘完「整晚沒睡」一早直接上工！　私下「累癱照」曝光超辛酸

周錫瑋曝韓國瑜無所求、從未想選總統　「他想讓大家離苦得樂」

影／涉嫌參與暴動＋襲警　14歲大腿「中彈」少年遭逮捕

「眼部中彈」女記者透過律師發聲…澄清假訊息：視力沒有改善！

布萊格曼陽春砲轟史奈爾　季後賽7發專轟王牌明星

獨／連千毅「護衛隊長」遭提報治平　警認砸店關鍵影曝！他喊冤：我去調停

財經熱門新聞

吳寶春攜手Cama、茶湯會　台..

遠雄弊案扯出遠雄人壽、遠雄營造..

影／買房眉角多　房產業者提醒：..

仁寶員工違反營業秘密遭控　重申..

電子支付好夯！使用人數衝568..

元大高股息將配息1.8元！創8..

中華電董座強調：5G企業專網專..

銀行防洗錢..限時更新個資惹民..

房產專家Sway：不建議買遠雄..

遺產稅逾30萬　可申請分期繳

剩餘財產分配請求權　期限內要給..

私菸案繼續罰　機上買菸品、免稅..

iPhone銷售帶動出貨　鴻海..

情侶月薪共8萬　買房非夢事！專..

更多熱門

相關新聞

讓愛情更長久的3個秘密　一起喝酒

有些人的感情就是稍縱即逝，卻也有人在一起許多年還是恩愛如初，其中到底藏了什麼秘訣？國外就有不少針對感情關係的有趣小研究，訪問了許多對夫妻和情侶，發現了以下3個能讓愛情更長久的小秘密！

遠雄弊案扯出遠雄人壽、遠雄營造涉逃漏稅　遭國稅局追稅15億餘元

遺產稅逾30萬　可申請分期繳

二寶媽提議：房子登記我名下！老公卻超反彈

老婆意外慘死路中…2老公「先後出現」

關鍵字：

遺產稅夫妻配偶扣除遺產總額國稅局剩餘財產分配請求權節稅

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

高雄中油氣爆！外送員喊95加滿閃藍光

金鐘54完整得獎名單出爐！

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

連千毅掀全國大掃黑　知情人士：掃到「重點」了

TWICE娜璉被誤會划水一年

連千毅坐監爽爽過　掏錢買電視看

大螢幕突出現張善為！　名字旁「附註一行現況」網友鼻酸了

哈吉貝最快今誕生！一路西衝恐大轉彎

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

謝盈萱突彎腰「向吳宗憲道歉了」

更多

最夯影音

更多

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面