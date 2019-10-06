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妹子一秒神停車！留「超酸紙條」嗆隔壁　反被罵翻：三寶王

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▲▼妹子一秒神停車！留紙條狠酸隔壁車主　反被罵翻「三寶王」。（圖／翻攝自臉書粉專／SGRV）

▲女子停妥藍色跑車後，留紙條狠酸隔壁的黑色Volvo。（圖／翻攝自臉書粉專／SGRV）

記者柯沛辰／綜合報導

神手一秒變三寶！新加玻一名年輕女子1日開車到濱海灣金沙（Marina Bay Sands），憑藉技巧停進一個狹窄的車位。事後，她沾沾自喜地留了一張紙條，大酸隔壁車的駕駛停車技巧差、停得太近，「應該重學怎麼停車」，並將此事PO網，希望獲得稱讚。不料網友看完後，紛紛怒嗆女子才是三寶，因為她停的根本不是車位，而是給人行走的通道。

綜合當地媒體報導，女子1日上午9點多開著一輛藍色馬自達MX5來到濱海灣金沙一處B4停車場，卻發現車位都被停滿。當時她不斷尋找車位，看到一輛白色轎車試圖停進一個狹窄的位置，但疑似車身太大停不進，試了幾次後就自行離開。

▲▼妹子一秒神停車！留紙條狠酸隔壁車主　反被罵翻「三寶王」。（圖／翻攝自臉書粉專／SGRV）

▲女子沾沾自喜，下車拿手機猛拍。（圖／翻攝自臉書粉專／SGRV）

女子見狀，立刻上前接著嘗試，結果沒多久就順利停入，讓她不禁為自己的技術沾沾自喜，一下車就拿起手機狂拍，還留了一張紙條給隔壁的黑色Volvo車主：「我想你應該好好學習如何正確停車，尤其是停車場車位有限。現在我得從另一邊下車，真是謝了！」

事後，女子將照片、影片PO上臉書，希望大家稱讚她的停車技術和幽默措舉，但網友看完不僅沒稱讚，還反過來怒嗆她是「三寶王」，「拜託，這是通道不是車位好嗎」、「妳應該去停殘障車位，因為妳有很明顯的殘疾」、「用大腦比用相機更重要」、「還好意思怪別人不會停車，妳才該重考駕照」、「大姐，那不是停車格」。

▲▼妹子一秒神停車！留紙條狠酸隔壁車主　反被罵翻「三寶王」。（圖／翻攝自臉書粉專／SGRV）

▲女子留紙條嗆「你應該重新學習怎麼停車」。（圖／翻攝自臉書粉專／SGRV）

不過，也有人留言緩頰，稱他也是駕駛馬自達兩人座車輛，「因為MX5高度很低，也沒有配備能調整座椅高度，所以除非身高很高，否則很難清晰看到地上的標線。」

目前女子已將臉書、Instagram上的貼文刪除，但隔壁Volvo車主也在臉書曝光行車記錄器畫面及紙條內容，引發網友熱議。

▲▼妹子一秒神停車！留紙條狠酸隔壁車主　反被罵翻「三寶王」。（圖／翻攝自臉書粉專／SGRV）

▲Volvo車主還原現場，明顯可見旁邊是通道，而非停車格。（圖／翻攝自臉書粉專／SGRV）

▲▼妹子一秒神停車！留紙條狠酸隔壁車主　反被罵翻「三寶王」。（圖／翻攝自臉書粉專／SGRV）

▲女子第一時間在IG上抱怨，隔壁車子停太近，害她很難下車。（圖／翻攝自臉書粉專／SGRV）

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