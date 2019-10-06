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狂賀《聲林之王》奪金鐘！女性電商平台「Her和她」限時下殺66折起

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▲▼第54屆電視金鐘獎,綜藝節目獎,聲林之王。（圖／攝影中心）

▲ETtoday《聲林之王》勇奪54屆金鐘獎綜藝節目大獎！（圖／攝影中心）

消費中心／綜合報導

ETtoday《聲林之王》勇奪第54屆金鐘獎綜藝節目大獎！首次入圍就得獎的《聲林之王》，以縝密的規劃賽制、能量豐沛的現場樂隊、細膩的燈光美術，加上讓人目不轉睛的導師講評、引人入勝的素人表演，不斷刷新收視新高與網路社群的討論聲量，令全球華人觀眾眼睛一亮的同時，更獲得金鐘評審的肯定！ETtoday近期再創討論熱度的女性電商平台「Her和她」，同步祭出限時66折起的超殺優惠，要回饋廣大《聲林之王》鐵粉們的支持！

2018年台灣最受矚目的大型歌唱選秀節目《聲林之王》，是由東森集團總裁王令麟、名製作人王偉忠一手催生，以每集斥資千萬的高規格，給予所有經過海選而站上「聲林」的猛獸選手們，一個華麗又具有挑戰的舞台。創下收視與金鐘獎肯定的《聲林之王》，現在也邁入第二季賽程，更大咖的飛行嘉賓與唱作爆發力更強大的素人選手，每週五在《ETtoday新聞雲》APP首播。苦等下週五首播前，別忘了10/6（日）12：00～10/7（一）24：00先上「Her和她」女性電商平台，在限時36小時內搶購超優好物、同慶一波！

▲▼聲林得獎+her。（圖／記者陳思蓉攝）

▲狂賀《聲林之王》敲響金鐘，女性電商平台「Her和她」回饋粉絲祭出超優商品、限時下殺66折！（圖／「Her和她」提供，下同）

此波同慶活動部分專櫃商品單一特價，特定商品更打出下殺66折起的優惠，包括讓人少女心噴發的「鍋寶蔬果研磨機HELLO KITTY版」市價1,190元、限時特價785元，實用派必收的「韓國現代熱銷TWINGO保溫瓶組」市價2,980元、限時特價1,966元，適合養生族囤貨的「有幾園陽光綜合堅果（5包）」市價600元、限時特價490元，都為此次活動祭出打破市場的價格！

▲▼Her和她,ETtoday,聲林之王,金鐘獎。（圖／「Her和她」提供，下同）

▲鍋寶蔬果研磨機HELLO KITTY版，市價1,190元、限時特價785元。

▲▼Her和她,ETtoday,聲林之王,金鐘獎。（圖／「Her和她」提供，下同）

▲韓國現代熱銷TWINGO保溫瓶組，市價2,980元、限時特價1,966元。

▲▼Her和她,ETtoday,聲林之王,金鐘獎。（圖／「Her和她」提供，下同）

▲有幾園陽光綜合堅果（5包），市價600元、限時特價490元。

此外，一般價格難壓低的家電商品，安晴Anqueen 觸控式LED健康氣炸鍋、Mr.Smart小紫UV除蟎吸塵器SVC-204也能在「Her和她」以限時36小時的優惠搶便宜，加上隨時都要回購的生活消耗品，例如舒酸定強化琺瑯質牙膏以及每個家庭都需要的衛生紙，通通都適合在這時一起入手，因為除了優惠價格，會員刷卡再送5%購物金，讓粉絲們爽爽再拿一波好康。現在就記下鬧鐘，10/6（日）12：00馬上手刀搶購！

8月23日起，《聲林之王2聲境傳奇》每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出（每周五晚間11點、周六晚間10點、周日中午12點重播），每周六晚間8點於中天綜合台播出，每周日晚間8點於台視播出，隔周日下午5點於ETtoday綜合台（MOD CH 315）播出；每周五晚間9點於大陸愛奇藝播出；馬來西亞每周五晚間9點於Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；新加坡每周五晚間9點於StarHub Go，周六晚間11點於都會台播岀；美洲美西時間周日下午5點於東森美洲新聞台播岀。另於每周五晚間8點半，ETtoday將播出《漿果告示牌》與您一同等待《聲林之王2聲境傳奇》。

▲狂賀《聲林之王》奪下綜藝節目獎，大家一起來慶功現場狂歡！(影／ETtoday)

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