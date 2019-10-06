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快來抓區域限定的赫拉克羅斯　10/6新北寶可夢活動最後一天

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Niantic證實：赫拉克羅斯限定新北主舞台才有　稀有「雌性」有機會現身（圖／記者樓菀玲攝）

▲赫拉克羅斯限定新北主舞台才有。（圖／記者樓菀玲攝）


記者黃士原／台北報導

為期4天的「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」活動進入最後一天了，還沒抓到超稀有的「赫拉克羅斯」區域限定寶可夢及以及新北市縮寫「NTPC」的未知圖騰的朋友要把握最後的機會。

此次活動為新北市政府與美國 Niantic、日本 The Pokémon Company 攜手舉辦 2019 年全臺唯一一場《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》，因為是台灣唯一一場官方寶可夢迷活動，吸引全球及臺灣各地的寶可夢訓練家們瘋湧前往主會場捕捉寶可夢，尤其是赫拉克羅斯為中南美洲的區域限定寶可夢，只有在新北大都會公園主舞台區域才抓得到，不少日本玩家為了它而來，會場近4成玩家也都是來自國外。

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▲ 新北大都會公園寶可夢熱力登場 侯友宜：讓抓寶迷盡情抓個夠。（圖／新北市觀旅局提供）

▲10/6是新北寶可夢活動最後一天。（圖／新北市政府提供）
 

主會場新北大都會公園內另設有主題紀念品快閃商店、美食餐飲區、活動餐車以及休憩區，供訓練家們吃飽喝足、活力滿滿地參加《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》活動。活動期間內，新北市內60處景點也將會有飛天螳螂、三蜜蜂、走路草、蚊香蝌蚪出沒，訓練家們可以好好把握捕捉寶可夢的機會。

▲寶可夢活動主場新北大都會公園。（圖／新北市政府提供）

另外，今（6）日上午11點、下午2點與3點半，將是皮卡丘、敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥也會在新北大都會公園的主舞台舉辦見面會及現場表演，這是最後三場表演，寶可夢迷可得把握最後面對面親密接觸的機會。

由於新北大都會公園的陰涼地點並不多，訓練家們最好注意防曬與補充水份，建議可以帶把陽傘來遮陽。

《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》活動資訊
● 主會場：新北市三重區「新北大都會公園」
● 活動日期與時間：108年10月3日（四）至10月6日（日），每日上午10點到下午5點
● 交通方式：桃園機場捷運線「三重站」1A出口，或臺北捷運中和新蘆線「三重站」1號出口

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