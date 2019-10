快來抓區域限定的赫拉克羅斯　10/6新北寶可夢活動最後一天

▲赫拉克羅斯限定新北主舞台才有。(圖/記者樓菀玲攝)



記者黃士原/台北報導

為期4天的「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」活動進入最後一天了,還沒抓到超稀有的「赫拉克羅斯」區域限定寶可夢及以及新北市縮寫「NTPC」的未知圖騰的朋友要把握最後的機會。

此次活動為新北市政府與美國 Niantic、日本 The Pokémon Company 攜手舉辦 2019 年全臺唯一一場《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》,因為是台灣唯一一場官方寶可夢迷活動,吸引全球及臺灣各地的寶可夢訓練家們瘋湧前往主會場捕捉寶可夢,尤其是赫拉克羅斯為中南美洲的區域限定寶可夢,只有在新北大都會公園主舞台區域才抓得到,不少日本玩家為了它而來,會場近4成玩家也都是來自國外。

▲10/6是新北寶可夢活動最後一天。(圖/新北市政府提供)



主會場新北大都會公園內另設有主題紀念品快閃商店、美食餐飲區、活動餐車以及休憩區,供訓練家們吃飽喝足、活力滿滿地參加《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》活動。活動期間內,新北市內60處景點也將會有飛天螳螂、三蜜蜂、走路草、蚊香蝌蚪出沒,訓練家們可以好好把握捕捉寶可夢的機會。

▲寶可夢活動主場新北大都會公園。(圖/新北市政府提供)

另外,今(6)日上午11點、下午2點與3點半,將是皮卡丘、敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥也會在新北大都會公園的主舞台舉辦見面會及現場表演,這是最後三場表演,寶可夢迷可得把握最後面對面親密接觸的機會。

由於新北大都會公園的陰涼地點並不多,訓練家們最好注意防曬與補充水份,建議可以帶把陽傘來遮陽。

《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》活動資訊

● 主會場:新北市三重區「新北大都會公園」

● 活動日期與時間:108年10月3日(四)至10月6日(日),每日上午10點到下午5點

● 交通方式:桃園機場捷運線「三重站」1A出口,或臺北捷運中和新蘆線「三重站」1號出口