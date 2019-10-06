　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

PO文刷掉批韓台大生！「韓粉花枝攤」下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼PO文刷掉批韓台大生！「韓粉花枝攤」下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架 。（圖／東森新聞）

▲「花枝攤」遭起底生意慘淡，韓粉爸苦訴：跟兒大吵架 。（圖／東森新聞，下同）

記者許力方／綜合報導

一名韓粉爸爸發文，聲稱「高階主管兒子」面試到台大高材生批評高雄市長韓國瑜，寫上「永不錄用」刷掉新人，後來被起底這名主管兒子其實在台中的靜宜夜市擺攤賣炸花枝，文章也是假故事，如今花枝攤生意受影響，快做不下去，爸爸嚇傻出面改口，聲稱只是看到貼文轉分享，卻成為被攻擊的對象，。

韓粉爸爸9月29日在挺韓臉書社團發文，分享自己大兒子在北部某大公司擔任高階主管，面試新人時，問到一名台大畢業高材生對韓國瑜的看法，沒想到得到嘲諷的答案，便寫下評語：「品格卑劣，永不錄用。」文章一出引發熱議，甚至被轉發到罷韓團體臉書，指控此舉已經違反《就業服務法》最重可處150萬元罰鍰。

▲▼PO文刷掉批韓台大生！「韓粉花枝攤」下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架 。（圖／東森新聞）

事後，網友起底發現，除了蔡姓韓粉，還有另一名莊姓韓粉也貼一樣的文章，甚至肉搜出蔡的兒子根本就在靜宜夜市擺攤，賣深海花枝。如今發文影響攤位生意，蔡姓爸爸嚇壞了，接受《東森新聞》訪問時，澄清自己也是轉發分享，「原PO不記得了，我只在下面打『請借分享』，就把它PO出來了，怎麼知道PO出來會引來這麼大的麻煩！」

蔡姓爸爸直呼「奇怪」，完全沒想到只是無心轉貼一篇文章，卻造成這麼大的騷動，甚至鬧家庭革命。他說，遇到就遇到了，也沒辦法，不知道會變成這樣，以前以為會被告，現在卻是「家庭內亂」，竟連阿姨、舅舅也打電話來罵人，自己還跟兒子大吵一架。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

▲▼PO文刷掉批韓台大生！「韓粉花枝攤」下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架 。（圖／東森新聞）

ET快訊
金鐘得獎名單／《與惡》6項大贏家！龍劭華、賈靜雯封視帝后
紐約連續殺人！24歲惡男持長棍狠砸　4人爆頭慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台大高材生面試批韓國瑜被「永不錄用」　網肉搜起底打臉

PO文刷掉批韓台大生！「韓粉花枝攤」下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

花蓮鋼管紅茶老店遭爆「65元花生湯」用罐頭+糖水！老闆秒承認吼：有人要吃嗎

警力齊聚台南玉井　深夜大陣仗取締酒駕展決心

歷經3年施工　台17甲線鹽水溪橋全線開放通車

蔡易餘力推水上南靖農場開發案　沈榮津5日南下拍板定案

中華電信結合產官學界　展示自主開發自駕車資訊整合平臺

婦人外出撿回收　低血糖失憶迷航回不了家暖警急協尋

印尼搖竹、越南石板琴…　2019東南亞藝臺灣桃園壓軸展出　

桃園航空城公司與中華科大簽署合作備忘錄　培養航太人才

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

該睡覺囉～老爸跟女兒玩睡前遊戲 拿奶嘴學「直播叫賣」：一百要不要！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

雙十限定！150元暢玩兒童新樂園 身分證有「1、0」劍湖山只要299

PO文刷掉批韓台大生！「韓粉花枝攤」下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

花蓮鋼管紅茶老店遭爆「65元花生湯」用罐頭+糖水！老闆秒承認吼：有人要吃嗎

警力齊聚台南玉井　深夜大陣仗取締酒駕展決心

歷經3年施工　台17甲線鹽水溪橋全線開放通車

蔡易餘力推水上南靖農場開發案　沈榮津5日南下拍板定案

中華電信結合產官學界　展示自主開發自駕車資訊整合平臺

婦人外出撿回收　低血糖失憶迷航回不了家暖警急協尋

印尼搖竹、越南石板琴…　2019東南亞藝臺灣桃園壓軸展出　

桃園航空城公司與中華科大簽署合作備忘錄　培養航太人才

大型車快閃！　南警校園宣導提醒學童遠離大車死角

OL收膠檯手滑「噴出凹凸本體」：好噁心！　神秘真相千人看呆「大破滅」

黃子佼2座金鐘入袋！　超時扛責「下台3年」：已做到無愧於心

金鐘獎／《聲林》摘金王令麟喊話：初心不變！　挺老蕭、林宥嘉...Lulu繼續錄

石原聰美酒醉「散髮恍神」被抱上車！奔大叔男星家4hrs喝掛

金鐘獎／黃子佼金鐘開場瞞未婚妻吊鋼絲　曝張小燕與媽媽同台原因

影／影歌視三棲！綜藝女神Lulu入圍「金鐘雙料主持」　妹曝：以前都在當姊姊的影子

頭城海灘目擊「情侶下跪求婚」！她拍下絕美瞬間　震撼1萬網友：敲碗求本尊

金鐘獎／花費破億做《聲林》　王偉忠曝初衷「不能有目的」

日媒封韓國瑜「遲刻魔」！記者遭起底　洪秀柱：境外勢力干涉選舉

網友募款投廣告「揭港暴徒面目」　遭港人狂打臉…1天慘募9800元秒改金額

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

地方熱門新聞

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認..

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全..

台南玉井深夜取締酒駕展決心

板樹快儲水！1.5萬戶23小時..

台17甲線鹽水溪橋全線開放通車

慢車新制10／1上路　未戴安全..

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞..

買假賠百萬翻車！連千毅精品「假..

婦人外出撿回收低血糖失憶迷航

10月交通新制　警加強取締違規

檢肅治平首惡3人到案展現打擊黑..

劍湖山國慶優惠　證號1或0入園..

30歲患糖尿病　只信徧方60歲..

「幹譙阿嬤」不罵人改換監視器

更多熱門

相關新聞

煎餅店「廣德家」大特賣　韓粉來買：1450

高雄一間香蕉煎餅店「廣德家」，因為反串推出「發大財煎餅」，以一份1000元的售價賣給韓粉，意外與誤闖的韓粉發生爭執，引起風波。事隔三個月，廣德家老闆決定「哪裡跌倒哪裡爬起來」，在原地點擺攤舉辦「煎餅大特賣」，凡是著國旗裝購買香蕉煎餅「特價1450元」。

大雅惡火確認起火點排除人為縱火

火警後高官跳出來檢討　消防員：我們只想活下去

遭爆吃海產不用錢　民進黨擬告韓粉

罷韓店又被恐嚇　老闆：韓粉水準！

關鍵字：

韓粉花枝靜宜夜市台中面試台大

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

金鐘54完整得獎名單出爐！

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

高雄中油氣爆！外送員喊完「95加滿」秒閃藍光

謝盈萱突彎腰「向吳宗憲道歉了」

哈吉貝最快今誕生！一路西衝恐大轉彎

連千毅掀全國大掃黑　知情人士：掃到「重點」了

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

金鐘獎／賈靜雯台上「告白修杰楷❤」

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

恭喜賈靜雯封視后！

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

TWICE娜璉被誤會划水一年

大螢幕突出現張善為！　名字旁「附註一行現況」網友鼻酸了

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

更多

最夯影音

更多

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面