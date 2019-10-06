PO文刷掉批韓台大生！「韓粉花枝攤」下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

▲「花枝攤」遭起底生意慘淡，韓粉爸苦訴：跟兒大吵架 。（圖／東森新聞，下同）



記者許力方／綜合報導

一名韓粉爸爸發文，聲稱「高階主管兒子」面試到台大高材生批評高雄市長韓國瑜，寫上「永不錄用」刷掉新人，後來被起底這名主管兒子其實在台中的靜宜夜市擺攤賣炸花枝，文章也是假故事，如今花枝攤生意受影響，快做不下去，爸爸嚇傻出面改口，聲稱只是看到貼文轉分享，卻成為被攻擊的對象，。

韓粉爸爸9月29日在挺韓臉書社團發文，分享自己大兒子在北部某大公司擔任高階主管，面試新人時，問到一名台大畢業高材生對韓國瑜的看法，沒想到得到嘲諷的答案，便寫下評語：「品格卑劣，永不錄用。」文章一出引發熱議，甚至被轉發到罷韓團體臉書，指控此舉已經違反《就業服務法》最重可處150萬元罰鍰。

事後，網友起底發現，除了蔡姓韓粉，還有另一名莊姓韓粉也貼一樣的文章，甚至肉搜出蔡的兒子根本就在靜宜夜市擺攤，賣深海花枝。如今發文影響攤位生意，蔡姓爸爸嚇壞了，接受《東森新聞》訪問時，澄清自己也是轉發分享，「原PO不記得了，我只在下面打『請借分享』，就把它PO出來了，怎麼知道PO出來會引來這麼大的麻煩！」

蔡姓爸爸直呼「奇怪」，完全沒想到只是無心轉貼一篇文章，卻造成這麼大的騷動，甚至鬧家庭革命。他說，遇到就遇到了，也沒辦法，不知道會變成這樣，以前以為會被告，現在卻是「家庭內亂」，竟連阿姨、舅舅也打電話來罵人，自己還跟兒子大吵一架。

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