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大雅惡火奪2消防員命！急送證物究責　疑「配電線」遭破壞！

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圖文／鏡週刊

台中市大雅區非法工廠大火，造成2名勇消殉職，今天（5日）上午消防局「火調科」人員到現場採證，目前已經找到起火點，經查並非人為縱火，研判係電氣因素釀災，不排除是配電路線遭破壞引起火警，但詳細原因，仍待進一步調查，警消將儘速檢送證物，釐清詳細起火原因，並追究相關人刑責。

今天上午，付之一炬的廠房周遭，被警消拉起封鎖線，而消防局「火調科」人員進入採證、勘查，目前已經發現起火點，初步排除人為縱火，並朝「電氣釀災」方向調查、蒐證。

台中大雅區違建工廠大火，奪走兩名勇消性命。（讀者提供）

資深消防員透露，「電氣釀災」的原因五花八門，警消推測，違章鐵皮工廠往往配電草率，配置電線外層沒有再套上電管保護，容易受到外力導致「搭鐵漏電」，這家佔用農地的非法工廠，廠房外都是稻田，四周空曠，風勢較大且老鼠多，電線長期受到強風吹襲拉扯，或遭老鼠齧咬，導致銅芯裸露，一旦「搭鐵漏電」產生火花，瞬間溫度高達2000至5000度，加上廠內堆放紙器、南北貨等易燃物品，導致火勢一發不可收拾。

目前警消已經調閱監視器畫面、傳訊關係人，製作訪談筆錄；此外，經大火焚燬，脆弱的鐵皮屋隨時可能塌陷，昨日廠商找人清理現場時，警消要求切割C型鋼樑及清理大量殘餘物，需配合火場鑑識人員採集證物，送內政部消防署鑑析，俟證物報告完成後，在一個月內移送轄區警察機關。


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