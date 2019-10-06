影／影歌視三棲！綜藝女神Lulu入圍「金鐘雙料主持」　妹曝：以前都在當姊姊的影子

記者許凱彰／採訪報導

Lulu是近年來跨足影歌視三棲的知名主持人，在眾人眼中是個超級明星，還在第54屆電視金鐘獎一次入圍2個綜藝節目主持人獎。Lulu的妹妹Mary從小跟她形影不離，做任何事情都會跟在Lulu後面做，課業上從小讀了美術班、考上藝術大學甚至當上了藝術家，卻只能成為別人口中「Lulu的妹妹」。

Lulu在第54屆金鐘獎一舉入圍2個綜藝節目主持人獎，主持之路一路走來不但跨足電影，還募資出了專輯當上音樂人。她在受訪時還同時說到妹妹Mary的兒時夢想，妹妹要當服裝師，自己則是要當Model，一直以來都跟妹妹默默地一起完成夢想。

▲Lulu黃路梓茵與妹妹感情超好。（圖／一件襯衫：你揮灑的城市日常風景、Lulu黃路梓茵提供，下同。）

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「做喜歡的事所付出的努力不會白費，因為它絕不辜負你。」在談到與妹妹共同完成的專輯《美小鴨》時，Lulu笑著說，「因為美小鴨是Mary畫的，就覺得現在做的就是我想要做的事情，然後我也需要一個美小鴨，我妹就用她的專業，跟我一起完成我的作品，當然這個也是Mary的作品。」

對此，Mary在聊到過去時說到，「在18歲以前都在當姊姊的影子」，總被拿來和姊姊做比較的時期，老是聽到長輩說「你是姊姊，應該要當妹妹的榜樣」、「你是妹妹，應該要向姊姊看齊」，但其實壓力其實很大，因為論外表，姊姊比她漂亮又大方，說話也更圓潤，無論做什麼都比不上姊姊。但是後來長大才慢慢發現，她討厭的從來不是姊姊，而是大家一直在比較的狀態。

那些「比較」來的想法，是自己內心的聲音嗎？丟掉這些「應該」，人生也不會因此變得不好。Lulu言道，某次在妹妹的畫展上她們都哭了，到透過妹妹的「畫作」才理解，原來成長過程中，姐妹倆一直默默地在競爭；把話說開後，其實身為老大的Lulu，為了成為妹妹眼中「優秀的姊姊」，她比誰都更努力。

如今Lulu每個重要時刻，妹妹都不曾缺席。無論是主持金鐘金曲，還是發行專輯，因為知道妹妹在身後，Lulu才能奮不顧身的往前衝；一個追逐舞台的光芒，一個用畫筆成就自己，她們都因為對方，活成獨一無二的樣子。

從募資出EP到與妹妹共同完成專輯，Lulu最後提到，「喜歡一件事」就要把它做到極致，因為努力絕對不會白費，而且它也不會背叛和辜負你。

►我怪美的，哪哪哪哪哪哪哪哪～點她！！！