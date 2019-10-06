哈吉貝颱風最快今誕生！一路西衝恐「大轉彎」　大雨先襲大台北23℃變天

▲關島東方海面的熱帶低壓，最快今增強為哈吉貝颱風！（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局發布「熱帶低壓」警報，關島東方海面TD25持續向西移動，預估最快今天（6日）將發展為今年第19號輕度颱風「哈吉貝」（HAGIBIS，菲律賓命名：意即迅速），初步估計，準颱風未來將慢慢西移至琉球群島附近、北轉，但會不會西偏等路徑變化仍大，潛勢路徑待颱風生成後再觀察較為正確。

氣象局向《ETtoday新聞雲》表示，熱帶低壓最快6日將發展為颱風哈吉貝，前面路徑較能正確估算，目前以時速32公里速度，向西移動，但後續待準颱風移動至琉球群島南方海面附近，可能北轉，但甚至還沒靠近台灣，路徑是否西偏或南偏就會有變化。

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▲準哈吉貝一路西衝恐「大轉彎」 。（圖／NCDR、翻攝RAMMB）



▲東北風一波波入秋冬，北東地區將變天濕涼大雨 。（圖／中央氣象局）

並有局部大雨發生機會，中南部相對影響較小，仍多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，夜晚、清晨各地低溫下探23度，白天大台北、宜花因降雨高溫將降低至約28度。

預估未來一周天氣主要仍受東北風消長影響，降雨以迎風面北、東為主，尤其大台北及宜花地區，將伴隨高溫略降。

天氣風險公司總經理彭啟明則分析，大陸冷高壓逐漸南下，東北風增強，加上東部外海水氣增多，深夜開始東北部會出現較明顯雨勢，且東北風帶來涼空氣，北部溫度稍降，周末兩天，北東全天都有機會出現地形降雨；9日東北風強度減弱，10日開始又有另一波較強東北風，一波波東北風代表台灣正慢慢入秋、冬季。

至於關島東方海面上新生成的熱帶性低氣壓，距離台灣仍有約4000公里，未來將發展為19號颱風「哈吉貝」，模式顯示，熱帶低壓成颱後，慢慢順著太平洋高壓往西走，並在琉球東半邊轉彎，不同預測差別大，也有預測會接近台灣東側陸地，但直接影響台灣的機率很小，預期颱風或熱帶低壓在國慶連假的後期最接近台灣。