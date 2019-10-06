「神秘部落」原始裸照無法PO網！吳建衡批社群規範：一切都顛倒了



▲吳建衡前往巴布亞紐幾內亞「7個神秘部落」，見證最原始美景。（圖／宏碁提供）

記者林育綾／綜合報導

人文紀實攝影師吳建衡，曾完成「台灣電音三太子巡迴72國」壯舉而成名，今年6月他更前往巴布亞紐幾內亞，深入7個神秘部落拍攝，其中一組照片，所有的原住民女性都是裸露上身，可惜礙於臉書社群規範下無法完整呈現。他不滿批評，為什麼滿滿時尚、化妝品、所謂的帥哥美女就是合法？而原始、真實發生的暴力、飢荒，社群就認為我們不該看？



▲吳建衡在巴布亞紐幾內亞「泥人部落」拍攝。（圖／宏碁提供）



▲一直到現在，部落以及不同的種族之間，充斥著大大小小的戰爭。（圖／宏碁提供）

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吳建衡今年6月前往巴布亞紐幾內亞，在7個神秘部落拍攝，他提到過程非常辛苦，也非常有趣，雖然只有短短25天，卻看到最美麗的風景、最原始的森林、人類最原始的生存本能，還有因為遠離現今充斥的觀光客，而體驗到最真實的友情。

他分享，巴布亞紐幾內亞在澳洲上方，一個國家有800多種語言，部落和部落之間要搶土地搶動物搶女人，就是打仗。而因為預算緣故，拍攝往往在鄰近村子環境中，還要隨身攜帶一把開山刀，自己斬草、除樹枝，為了找尋適當場景「每天都在每一個部落之間跋山涉水、上山下海，在叢林之間盪來盪去、跳過來跳過去，我都以為我在拍Discovery。」



▲巴布亞紐幾內亞的「Malagan面具部落」，裝扮者代表的是與另一個世界溝通的使者。（圖／宏碁提供）



在巴布亞紐幾內亞因糧食缺乏，物資昂貴，他常常吃著從旁邊印尼進口的泡麵，還有當地盛產的馬鈴薯沾鹽裹腹。「雖然每天都因爲勞動讓身體很累，可是因為當地的人心很美，也常常有鳥聲在周圍作伴，所以讓我覺得在這的每一餐都是最棒的美食饗宴，也得到最大的心靈富足。」



▲「假髮部落」(Huli Wig Man)除了被認為是最美的部落之外，更以驍勇善戰聞名。（圖／宏碁提供）

吳建衡陸續分享他在當地泥人部落、面具部落、假髮部落⋯等拍攝的照片，但也遺憾提到，有一組照片因為全部的女性原住民朋友都是上身裸露的，在社群規範下，恐怕無法完整呈現，也許會被自動屏蔽，也會被檢舉。他直言「其實我非常不滿意這樣子的概念。」



▲吳建衡遺憾，有一組很珍貴的女性原住民朋友照片，因全都原始裸露上身，礙於社群規範無法分享。（圖／翻攝自吳建衡 Ed Wu Photography臉書）

吳建衡PO文說，「為什麼我們看著動態牆上，滿滿的fashion、消費資訊、化妝品、或是所謂的帥哥、美女，這些就是所謂的合法，跟社會認為我們應該需要看的？應該每天接受的資訊？」



「而我想看的原始、真實發生的暴力、世界各地發生的戰爭、飢荒，與不公平不公義，社群就認為我們不該看？認為我們的心靈無法承受？所以全都用馬賽克遮蔽起來，甚至還自動幫我們過濾。」還說「讓我們以為這個世界，就像是完美的理想大地。我覺得這一切都顛倒了。」

網友也紛紛認同說「我覺得一切都顛倒了+1」「可惜了，不然真想看原始的世界。」「我之前po全裸雕像就被臉書擋了」「FB這點很早之前就被嘲諷過了，真的很莫名其妙。」

吳建衡臉書原文（引用自臉書，若遭移除請見諒）：

►就算爬到樹上！妳還是很美