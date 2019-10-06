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高齡化社會理財術　失智照護壓力大準備「長照2寶」補缺口

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▲▼老夫妻,長青族,銀髮族。（圖／記者周宸亘攝）

▲隨著高齡化社會的來臨，專家建議，應規劃長照險、失能險，藉此轉嫁老化風險、降低長照擔憂。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣每38分鐘就有1人罹患失智症，家中若有人罹患失智症，全家人也將承受龐大照護壓力，壽險業者建議，應規劃長期照顧險、失能扶助險，藉此轉嫁老化風險、降低長照擔憂，減少對個人或家庭生活帶來的衝擊。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，40至50世代通常是家庭的主要照護者，親身承擔失智照護壓力的他們，約莫再過15至20年就要從職場退休，應趁現在身體尚硬朗、收入還穩定時，善用商業保險中的長期照顧險與失能扶助險，累積未來的「長照存款」，不僅能更有品質地照顧家人，也能減少失智長照風險對個人或家庭生活帶來的衝擊。

一般來說，長期照顧險的給付標準，主要依據專科醫師診斷判定，符合生理功能障礙或認知功能障礙之一者，首先是生理功能障礙，依巴氏量表或其他臨床專業評量表診斷，在進食、移位、如廁、沐浴、平地行動及更衣等6項日常生活自理能力中，3項以上持續存有障礙。

再者是認知功能障礙，判定持續失智狀態並有分辨上的障礙，無法分辨時間、場所、人物3項中其中2項以上，臨床失智量表評估達中度（含）以上，也就是2分以上，或簡易智能測驗評估達中度（含）以上，也就是總分低於18分，因此長期照顧險適合重視老化風險，擔心因老化、意外、疾病導致失能或長照狀態的民眾。

至於失能扶助險，只要保戶因疾病或意外事故，經醫生診斷符合保單條款「失能等級表」1至11級失能程度之一，即啟動理賠。失能扶助險有不同的保障期間與型態，可依每個人的需求與預算不同，例如是否需要壽險保額，希望能保障終身或是只需加強特定期間保障，做出不同的選擇配置。

舉例來說，有壽險保障需求的保戶，可選擇有壽險保額的失能扶助險，若於保單有效期間內身故，受益人可領取身故保險金。若沒有壽險保障需求，希望在退休前幫自己的長照存款加碼，可選擇保障終身，但沒有壽險保額的失能扶助險附約，可按照自身的需求來配置。

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