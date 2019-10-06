吳敦義肩負成敗責任！　國民黨：總統、立委全勝是唯一目標

▲國民黨主席吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨5日嚴正表示，外傳國民黨主席吳敦義「關注立委選戰勝過總統」，純屬子虛烏有、絕無可能。文傳會主委程美華指出，吳敦義身為黨主席，肩負選舉成敗之責，明年總統與立委二合一選舉都是背水一戰，攸關重大，一定會兼籌並顧，也呼籲媒體停止毫無依據之不實報導。

程美華表示，吳敦義強調2020除了在總統選舉中勝選，立委也必須要過半、達到60席，才能將許多蔡政府的不當法案改過來，扭轉蔡政府諸多不當施政，撥亂反正，也才能讓兩岸關係朝向和平發展的態勢。因此，總統、立委相輔相成，二項選舉緊密結合、無法分開，也絲毫不容鬆懈。

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德則說，國民黨2020唯一任務，就是爭取全面勝選，要讓無能、傲慢、濫權、酬庸的民進黨下台，讓蔡英文下架，總統及立委一定要兼容並蓄，總統勝選、立委希望以60席為目標。

杜建德強調，國民黨副主席兼秘書長曾永權身兼韓國瑜競選總部總幹事，總統與立委選舉不可能分割，黨中央也要求22縣市立委與總統合併成立競選總部，國民黨唯一目標就是2020重返執政，撥亂反正，呼籲大家不要相信外界紛紛擾擾的不實謠言。

至於與郭台銘的整合問題，杜建德表示，郭台銘內心是支持、捍衛中華民國的，與國民黨的目標一致、理念相同，雙方殊途同歸，若郭台銘為支持中華民國的立委參選人站台，國民黨都樂觀其成。

談到未來的選戰策略，杜建德表示，離選舉投票還有97天，國民黨信心堅定，韓國瑜是接地氣的庶民總統，儘管民調有所起伏，但未來會繼續整合，相信韓國瑜的民調會逐步上揚。

杜建德指出，吳敦義將於下週一參與22縣市黨部主委會報，是2020勝選誓師行動的開始，吳敦義當日直接下達命令後， 22縣市將同步展開輔選行動，也一定會將立委與總統輔選工作結合。