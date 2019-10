菲律賓監獄每年死5200人！30人牢房硬擠131人…肺結核失控蔓延

▲菲律賓監獄死亡率驚人。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

犯人進入監獄後,儘管會被嚴格限制人身自由,但基本的生存權利仍會受到保障。不過這一切在菲律賓國家監獄都不成立,根據菲國監獄醫院官員透露,每年約有5200名囚犯因過度擁擠、疾病和暴力而死亡,約占監獄人數的1/5。除此之外,還爆出獄方人員收受賄賂,讓犯人可以在獄中「過得像國王一樣」的生活,甚至提早假釋出獄。

CNN報導指出,菲律賓國家監獄「新比利比德監獄」(New Bilibid Prison)的醫療主管塔馬約(Ernesto Tamayo)供稱,每年在該監獄約有5200名犯人因過度擁擠、暴力而死亡,甚至爆發了無法控制的肺結核病情。甚至只要繳交一定金額的賄賂金,就可以在監獄內過上如同國王般的生活,不但可以自由使用手機、抽菸,甚至擁有私人廚師跟護士。

