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菲律賓監獄每年死5200人！30人牢房硬擠131人…肺結核失控蔓延

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▲▼菲律賓監獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓監獄死亡率驚人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

犯人進入監獄後，儘管會被嚴格限制人身自由，但基本的生存權利仍會受到保障。不過這一切在菲律賓國家監獄都不成立，根據菲國監獄醫院官員透露，每年約有5200名囚犯因過度擁擠、疾病和暴力而死亡，約占監獄人數的1/5。除此之外，還爆出獄方人員收受賄賂，讓犯人可以在獄中「過得像國王一樣」的生活，甚至提早假釋出獄。

CNN報導指出，菲律賓國家監獄「新比利比德監獄」（New Bilibid Prison）的醫療主管塔馬約（Ernesto Tamayo）供稱，每年在該監獄約有5200名犯人因過度擁擠、暴力而死亡，甚至爆發了無法控制的肺結核病情。甚至只要繳交一定金額的賄賂金，就可以在監獄內過上如同國王般的生活，不但可以自由使用手機、抽菸，甚至擁有私人廚師跟護士。

監獄醜聞大量在媒體曝光是因為，2018年8月有名因強姦殺人服刑的犯人，因為在獄中表現良好而提前獲釋，因發眾人不滿。接著有證人踢爆，監獄官員曾出嫁5萬比索（約台幣3萬元）讓囚犯提前獲釋，但囚犯親屬交錢後，獄方也未依約放人。

CNN指出，在菲律賓總統杜特蒂上任後，監獄擁擠的情況越來越嚴重，許多因緝毒戰被抓起的犯人，全部都被塞進監獄中。以奎松市監獄（Quezon City jail）為例，裡面的關押的囚犯約有4000人，但監獄原本的設計能容納30人的牢房，整整塞了131人，犯人幾乎沒有可躺平睡覺的地方。

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