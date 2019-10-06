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遠雄弊案扯出遠雄人壽、遠雄營造涉逃漏稅　遭國稅局追稅15億餘元

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▲▼遠雄人壽。（圖／記者李蕙璇攝）

▲遠雄人壽。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

遠雄弊案，除了遭到起訴，面臨司法判決，背後涉及的逃漏稅問題，也已經遭到國稅局開罰。去年12月，國稅局先以遠雄人壽用不實發票報稅為由，重罰遠雄人壽2.82億餘元，也要追回本稅2.82億餘元；緊接著，今年8月，又對遠雄營造追稅9.47億元，總計兩案的本稅與罰鍰超過15億元。

回顧此案，依據台北地檢署新聞稿顯示，被告趙藤雄與兒子趙信清等人，明知遠雄人壽工程個案，是由遠雄集團營造體系分別以「億○等5家公司」名義向遠雄人壽承攬施作，卻利用不知情的財會人員，取得「億○等5家公司」不實統一發票，作為進項憑證扣抵銷項稅額，並未將真正承攬工程的遠雄營造、東源營造，所發生的進項與銷項等會計事項，紀錄在帳冊內，損害主管機關對於遠雄人壽公司財務報告管理稽核之正確性。

請繼續往下閱讀...

在編製遠雄營造、東源營造96年度到105年度各期財務報表時，未在財務報表附註中，紀載相關內容、充分接露關係人重大交易資訊，利用形式契約規避關係人交易的不正當方法，致使遠雄營造公司、東源營財報不實，足以損害稅捐機關管理核課稅捐對象的正確性。

國稅局因此依照地檢署的起訴內容，以遠雄人壽以虛偽的統一發票「億○等5家公司」作為進項與銷項稅額的扣抵，處分遠雄人壽罰鍰2.82億餘元。

今年8月，遠雄營造也發佈重訊，證實因遠雄集團2012年到2017年不實憑證案，也遭台北國稅局裁處罰鍰5.69億元，本稅金額3.78億元，本稅加上罰鍰共計9.47億元。

不過，遠雄人壽表示，台北地方檢察署起訴有關「億○等5家公司」涉及商業會計法等案的公訴內容，本身即為待證事實，至今並無任何確定刑事判決結果，不足以作為台北國稅局認定違反稅務法令的依據。

遠雄人壽指出，已於今年2月18日向台北國稅局提起營業稅復查申請，並將依法提出營所稅復查申請，請求台北國稅局撤銷相關核定，以保障公司權益。

國稅局表示，此兩案，遠雄皆已提復查、正在進行行政救濟的程序當中，「因為涉及個案及個人稅務資訊，無法提供相關資訊。」

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