決戰北極圈！俄羅斯2022年將在北極建造「飛彈預警雷達」

▲俄羅斯積極經略北極，將在北極建造兩座飛彈預警雷達。圖為俄羅斯於北極海發射兩枚洲際飛彈。（圖／Russia Defense Ministry）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯國防部指出，將會在2022年建造兩座新的飛彈襲擊預警雷達，分別會部署在科密共和國（Republic of Komi）以及與芬蘭、挪威與摩爾曼斯克州（Murmamsk）。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）在2018年表示，北極地區將成為一系列國家的領土、資源和軍事戰略利益對象，這可能導致該地區爆發衝突的潛在威脅增加

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，在科密共和國與摩爾曼斯克州建設飛彈預警雷達的工作將繼續展開，預計在2022年完工，這會是首批北極圈內部署的飛彈預警雷達。預計使用的飛彈預警系統，可能會是新一代雷達站的「沃羅涅日」（Voronezh）。

沃羅涅日雷達是世界上功率最大，探測距離最遠的雷達，可特測距離6000公里，擁有先進的相控陣雷達、大型計算機組、信號分析處理設備及配套設備儀器，所有構造均為俄羅斯國產，並採用模組化設計，可通過更換相應的設備模組迅速完成日常維修和系統升級。

俄羅斯國防部長紹伊古曾表示，目前軍事基礎設施發展的優先事項是為戰略核力量以及在克里米亞和北極的部隊建設設施。

▲俄羅斯北方艦隊戈爾什科夫級（Gorshkov）護衛艦，主要執行北極海相關任務。（圖／取自維基百科）



紹伊古在2018年曾表示，北極地區將成為一系列國家的領土、資源和軍事戰略利益對象，這可能導致該地區爆發衝突的潛在威脅增加，俄羅斯、南韓、瑞典、德國、美國、中國的破冰船都在北極活動，為了應對目前和潛在的威脅，北方艦隊繼續執行國防部關於在2020年前在北極地區發展部隊和相關綜合計劃。

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