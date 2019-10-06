消防衣褲破到棉絮外露還在穿！南投縣消防局：將全數清查了解

▲南投近日傳出有消防分隊隊員，消防衣褲穿到棉絮外露還在穿。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

台中大雅3日發生紙餐盒工廠大火，造成張、謝2勇消不幸殉職。近期傳出南投縣有部分消防分隊，消防衣褲不但破舊未更新，就算棉絮外漏要汰換還得碰運氣看是否有庫存，恐影響救災及防護效果。對此，南投縣消防局迅速做出回應，每年定期統一調查各分隊消防人員個人裝備，一旦不堪使用皆立即更換，有關消防衣、褲穿到棉絮外露一事，將立即全數清查了解。

台中市工廠大火，讓外界再度重視消防人員救災與裝備議題，南投則傳出有消防人員，消防衣褲已穿到棉絮外露、破損不堪，卻因地方政府經費問題，遲遲無法更新汰換，常穿超過消防衣的使用年限，恐危及救災及救難人員的生命安全。

▲南投近日傳出有消防分隊隊員，消防衣褲穿到棉絮外露還在穿。

南投縣消防局則回應，每年定期統一調查各分隊消防人員個人裝備（消防衣褲、帽、鞋、氣瓶、面罩等）損壞情形，一旦不堪使用就會立即更換，若有臨時破損情形，也可專案陳報，局裡備有庫存可隨時替換，有關縣內有消防分局裝備破損無法汰換的情況，將全數清查了解。

▲▼ 南投縣消防局表示，局裡備有庫存可隨時替換，有關縣內有消防分局裝備破損無法汰換的情況，將全數清查了解。（圖／南投縣消防局提供）

另外，由於城鄉差距，各分隊勤務量各異，未來將朝勤務量較大的分隊及特種分隊，能夠每人2套消防衣供替換，作為目標來努力，目前南投分隊已經達標。除庫存外，局內也採購全新消防衣褲64套，預計於11月交貨。

消防局並表示，台中2位消防同仁殉職，他們也很不捨、難過，他們消防人員真的是有心要做最好的服務讓民眾安心，也請民眾能多給予打火弟兄支持與鼓勵。

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