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「孩在」創辦人用6坪小店面，開啟策展夢天地！成功獲得設計大獎

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▲孩在。（圖／女子學提供）

▲（圖／林心恬、孩在提供）

你認為的創作是什麼？是畫一幅畫還是寫一首詩，或是拍一張充滿意境的照片？對策展人林心恬來說，手作是那些創作者與世界對話的方式，透過不同的媒材和呈現，努力做出符合心中期待的作品，不論有沒有人欣賞，他們都傾盡心力。

而這份熱忱與努力，心恬看見了。一次朋友的邀約，讓她見識到國外藝廊集結多個創作品牌的豐富，促使她回台後決定離開原本的行銷職務，創立手作平台品牌「孩在」，並開設實體店面，網羅國內外設計師，期望替他們的作品搭建一個展演的舞台。

且看且走，沿途收集自己的素材和靈感

請繼續往下閱讀...

心恬希望除了商品本身之外，更加創作者的理念和想法帶給消費者

▲孩在。（圖／女子學提供）

▲（圖／林心恬、孩在提供）

然而在開店一陣子後，心恬發現對消費者來說，店內陳列的手作品，終究只是上頭貼有標籤的商品，創作者背後的理念與想法，往往都在買賣之後，被隔絕於店門內不被帶走，而這是一件相當可惜的事，因為手作之所以迷人的地方，就在於它是有溫度和故事，這份獨一無二的情感，絕不是大量壓模生產能夠匹敵的。

「如果能有一個展覽，或許就能用主題的形式，將這些更深層的東西傳達出去！」

世新廣電系畢業的她，跟過短片，也拍過廣告，習慣影像式的思考模式，讓她經常「啪搭！」一個畫面浮現，就有了新的靈感。「好像很好玩耶！」更是心恬的口頭禪。於是，她開始在位於師大的小店面中，抱持著半嘗試的心態，編織起微型展覽的雛形，也意外地發現自己對於空間的擺設和陳列滿有興趣的。

當時孩在的店面並不大，但在佈置的過程中，發現自己對於空間展設的喜愛

▲孩在。（圖／女子學提供）

▲（圖／林心恬、孩在提供）

這個方法或許的確有成功引起消費者的注意，但僅有六坪大的空間實在有點侷限。心恬決定先暫時把店面收掉，四處旅行，一邊看世界、收集靈感，一邊思索著自己的下一步該怎麼走。因為坦白說，擁有熱忱和興趣固然很重要，但維持生計的營收也是不得不兼顧。「該如何創造穩定的營運模式？」成為心恬必須面對的重要課題，這難題甚至數度令她都想要放棄這條路，回到原先穩定又舒適的上班族生活。

什麼都嘗試，創作和人生都不該預設立場

紙本繪本明信片市集，是受Boven老闆之邀，心恬參與策劃的第一場市集

▲孩在。（圖／女子學提供）

▲（圖／林心恬、孩在提供）

「但我發現我是一個做什麼事都很需要有新鮮感的人，所以還是適合有變化性的工作。」收掉店面之後，有一陣子心恬經常去有著近萬本藏書的Boven雜誌圖書館看書，一待就是一整天，沒想到竟因緣際會和老闆聊起天來，並邀請她一起舉辦市集。

當和Boven老闆有了舉辦市集的共識之後，心恬便希望可以利用場地的特殊性，將酒吧、圖書館、咖啡館，這三種不同的空間結合，讓參加的民眾可以任意穿梭在不同的主題中。雖然從來沒有想過，但聽起來是一件挺有趣的事。就這樣「孩在」連同「Boven」舉辦了一場空前的紙本繪本明信片市集，也開啟了心恬策劃市集的生涯。

在2017年末，心恬也與小廢墟咖啡館合辦了「河邊耶誕市集」

▲孩在。（圖／女子學提供）

▲（圖／林心恬、孩在提供）

然而，就像是骨子裡住著一個騷動靈魂似的，辦了幾場市集也認識幾個好夥伴後，心恬意識到，很多時候有趣的創作過程和故事，是必須透過「互動」才能夠深刻傳達。啪搭地靈光再度一閃，「不如這次不要再辦市集了，來點不一樣的吧！」或許可以試試舉辦一場展覽。

沒想到當一拋出這個想法時，每個一同擺市集的夥伴都興致勃勃地紛紛表示贊同，心恬才發現「原來大家內心都藏著創作魂」，只是缺乏一個舞台可以發揮。既然如此，那就讓不會創作但卻會行銷的她，來當作召集的策展人，陪伴大家一起完成這個企劃，而去年的「13個房間──與它的時空冒險」展覽就是這麼來的。

保持初心，單純地為所愛的事堅持

去年由心恬一手策劃的展覽「13個房間」，榮獲Shopping Design 的Best 100獎項

▲孩在。（圖／女子學提供）

▲（圖／林心恬、孩在提供）

從電影、行銷，再到藝術策展，儘管這是三個不盡相同的領域，但心恬過去的學經歷，如同一塊塊的拼圖，引領著她逐漸拼湊完全，日漸明朗自己想要走往的方向。雖然不免俗地在前進的路上，會有一些迷茫失措的時候，但心恬說：「迷失也是一個過程。」

透過不斷地嘗試和沈思，就會慢慢了解「自己是誰？」、「想要做的事情到底是什麼？」、「為什麼要堅持？」這也是為什麼近十年過去，她還在「孩在」，捧著純真的初心，持續地努力與嘗試。

延續去年的時空冒險旅行，今年「13個房間」以平行時空的概念，讓展覽更增添神秘趣味

▲孩在。（圖／女子學提供）

▲（圖／林心恬、孩在提供）

今年的「13個房間」展覽，心恬和創作者們決定以「平行宇宙」作為主題，延續先前的時空概念，但透過平行空間的建構，讓創作者能更跳脫框架，肆無忌憚地發揮想像，交會創作於平行的時空中。

在編輯眼裡，心恬是一個渴望飛翔的女孩，即使她經常推說自己只是順其自然，但總覺得她的內心有一個方向和渠道，讓她能帶著開放的眼光，一步步走往想去的地方，而這些創作者就像是她的翅膀，帶著她一起探索這世界廣大無垠、未知的夢。

展覽資訊：13個房間☌平行宇宙

展覽時間：4月17日下午1:00 – 4月21日下午9:00

展覽地點：HOME Hotel Da-An〈台北市大安區復興南路一段219-2號〉

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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