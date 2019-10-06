「北韓600萬人擁手機」當賺錢工具或炫富　電話費助政府規避制裁發大財

▲ 北韓多達1/4人口擁有手機。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

經濟學家估計，北韓有多達600萬人擁有手機，約占總人口的1/4。脫北者、專家的分析及針對北韓製手機的研究顯示，北韓正利用國內對智慧型手機需求飆升的機會規避聯合國制裁，以低成本進口硬體為平壤當局創造可觀的收入。手機是參與地下經濟的重要工具，且地下經濟已經成為許多北韓人的主要收入來源。

為了解北韓行動載具使用狀況，《路透社》採訪約10名脫北者及專家，同時觀察北韓官媒的報導、手機廣告以及2款北韓國產的智慧型手機。分析指出，北韓手機採用台灣產半導體、中國製電池及Android操作系統。但聯合國安全理事會2017年起對北韓實施經濟制裁，明文禁止進口手機硬體。

報導指出，北韓境內有無線網路可用，其中部分是在中國華為公司的幫助下建構而成。根據北韓官媒，金正恩也透過發表公開談話及視察工廠等方式，認可本土的手機品牌。

▲ 北韓人民普遍使用的阿里郎（아리랑）牌低階智慧型手機。（圖／CFP）

專家及脫北者說明，北韓一般手機在國有商店或私人市場的售價約介於100至400美元（約新台幣3105至12420元）之間。電信部門商店的銷售方案通常包括通話時間200分鐘。由手機廣告可見，100分鐘的預付方案約需13美元（約新台幣403元）。這些方案的價格看似與其他國家差異不大或甚至更高，但南韓政府數據顯示，北韓人平均每月收入約為100美元，僅占南韓的4%。

脫北者透露，包括蘋果公司的iPhone等國際品牌手機並未公開發售，但商人和有錢人可以在國外購買，再使用當地的SIM卡。

北韓國產手機只能撥打國內的號碼，包括地圖、遊戲及英語辭典等APP都是由北韓國有企業或大學工程師所開發，且擁有一些獨特的安全功能，下載或傳輸文件都受到嚴格限制。《路透社》記者嘗試在「平壤2418」智慧型手機中安裝一個不明程式時跳出警語顯示，「若安裝非法程式，你的手機可能會發生故障或資料被銷毀。」

研究北韓智慧型手機的南韓軟體專家李英煥（Lee Young-hwan）說明，北韓在手機中加入某些演算法及軟體，以防止資料被複製或傳輸。美國網路安全公司Hacker House也指出，平壤當局還開發出一款國產手機監控工具。當手機用戶閱覽非法或非國家允許的媒體時，將生成一個警報並儲存在手機中。該公司說明，改裝後的Android系統還可以監視及追蹤用戶位置。

▲ 有些北韓人靠手機賺錢，也有人純粹為了炫富。（圖／路透）

自1990年代一場毀滅性的飢荒以來，北韓地下經濟蓬勃發展，手機產業便是其中一項重要資產。一名年輕的崔姓脫北者回憶，她2013年賣掉2頭豬，再從中國走私藥草，為家人籌到買手機所需的1300元人民幣（約新台幣5663元），也以這支手機成功協助營運一家銷售中國服裝及洗髮精的零售商店。

今年一項針對126名曾使用手機的脫北者調查中，超過9成受訪者認為，手機改善他們的日常生活；約5成利用手機進行市場活動。崔女也表示，「事實證明，我們可以（利用手機）賺到比政府給的薪水多上許多的錢。」為避免還在北韓的親人遭受懲罰，崔女拒絕透露全名。

為脫北者提供協助的南韓組織「一個韓國」（Organization for One Korea）執行董事申美女（Shin Mi-nyeo）指出，「數百萬人以手機來謀生或炫富，而他們的電話費為政府創造龐大收入。」南韓情報通信政策研究所（KISDI）研究員金奉植（Kim Bong-sik）表示，很難估算這筆收入的金額，但考慮到其產業規模，這很可能是平壤當局最大的收入來源之一。

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