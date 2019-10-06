4億男爽擁空姐妻生5寶！鏡前火辣偷吃越南妹...手滑傳「閉眼嘴微張」照給老婆

▲他意外將與小三的激戰照傳給老婆，秒讓不倫戀見光。（圖／示意圖／達志影像）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名陳姓人夫因30多年前父母遭殺害，繼承大筆遺產，光是土地就有200多筆，市價逾4億元，除此之外，他娶了曾任空姐的妻子，夫妻倆育有5名子女，沒想到陳夫竟趁著妻子不在家時，與一名越南女清潔工發生婚外情，他還手誤將「親密共浴照」傳給妻子，這段不倫戀因此曝光。新竹地方法院審理後，判陳夫應賠償妻子220萬元，可上訴。

根據判決書，陳男與曾任空姐的妻子在1995年結婚，並育有5名子女。由於陳男的雙親1990年遭人殺害身亡，陳男的弟弟又在2006年與黑道發生糾葛，導致不少有許多黑道人士會找上門，探詢弟弟的行蹤，陳男一家為了避禍只好舉家遷往高雄，但因祖母尚在，加上還有房屋出租中，他只好留在新竹親自管理不動產，並於2013年將年僅3歲的小女兒接來同住。

陳妻指控，丈夫與聘僱來進行套房清潔的逃逸越南籍移工小筑（化名）發生婚外情，2人2013年還在家中的浴室發生性行為，拍下肉體交錯性愛照，自己則是因為丈夫一時手滑line「誤傳」才得知。

她痛心指出，丈夫曾多次帶著小筑在國內旅遊、開房間，又一起到高檔餐廳用餐，丈夫甚至還在2017年初購買價值30萬的名錶來討好小筑，帶著對方出席餐會，儼然一對恩愛的夫妻。另外，她發現丈夫長年外遇後，長期失眠，但對方毫無悔意，讓她相當痛苦，決定告上法庭，向丈夫求償5000萬元。

陳夫否認外遇，表示雖然可由網路上搜尋到裸照，但不如自己拍攝或參與其中來得刺激，所以才會向小筑提議支付現金與對方拍攝多張裸體照，雖然小筑拍照時臉部表情有點誇張，但這只是故弄玄虛，並沒有進行性行為。

新竹地方法院檢視陳妻提出的2張照片發現，陳夫及小筑均為裸體狀態，見到小筑上半身前傾靠向鏡台、臀部朝陳夫下半身緊貼的姿勢，及「雙眼緊閉、眉心皺起、口腔微開」的表情，其中一張照片還略為晃動模糊，認為2人確實有進行性行為，判陳夫應賠償220萬元給陳妻。全案仍可上訴。

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