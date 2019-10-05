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歷經3年施工　台17甲線鹽水溪橋全線開放通車

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▲台南鹽水溪橋橫跨鹽水溪並連接安南區及北區，歷經3年施工交通黑暗期，終於在10月5日全線開放通車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南鹽水溪橋橫跨鹽水溪並連接安南區及北區，歷經3年施工交通黑暗期，終於在10月5日全線開放通車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鹽水溪橋橫跨鹽水溪並連接安南區及北區，為台南市交通要道，1978年9月竣工至今橋齡已42年，為一併解決該處交通瓶頸及防洪排水能力不足問題，於2016年開工，歷經3年施工交通黑暗期，終於在10月5日全線開放通車。

市長黃偉哲特別感謝立法院交通委員會葉宜津立委及陳亭妃等立委協助，並表示這是自宜蘭南方澳跨港大橋斷裂事故發生後，全國第1座新建橋梁，已責成工務局未來配合公路總局一起為該新橋安全管理嚴格把關。

▲台南鹽水溪橋橫跨鹽水溪並連接安南區及北區，歷經3年施工交通黑暗期，終於在10月5日全線開放通車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，跨鹽水溪之橋梁，是台17甲線上連通安南區與北區之重要橋梁，原鹽水溪河道已符合治理計畫標準，惟橋長及高程不足，需配合鹽水溪治理計畫辦理改建，是以台南市政府工務局2010年起即向中央積極爭取，經立法院交通委員會葉宜津立委及陳亭妃等立委協助推動，並由交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處負責辦理，工程於2016年8月順利開工，2019年10月完工。

鹽水溪橋改建工程總經費5.8 億元（工程費5億元，用地費 8000 萬元），實際完成工程費約4.55億元，改建後橋寬由18公尺拓寬為30公尺，橋長增加為212 公尺，現況橋梁除符合鹽水溪河道治理計畫標準外，其寬度亦符合銜接之海佃路路寬30公尺，解決該處交通瓶頸壅塞問題，經改建後橋梁已符合現今耐震規範，保障公眾通行安全無虞。

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