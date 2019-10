港示威者宣讀《臨時政府宣言》　美共和黨海外發言人警告：恐遭滲透

▲香港禁止蒙面法訂定後,許多港民上街表達不滿。(圖/路透社)



大陸中心/綜合報導

香港特區政府宣布訂定《禁止蒙面規例》後,大批港民上街示威抗議,向政府表達不滿,甚至有人4日夜間發出《香港臨時政府宣言》,號召建立臨時政府。對此,美國共和黨海外分部發言人俞懷松(Solomon Yue)5日表示,這很久可能是被中國的假示威者滲透,說出的假宣言,如果港民當真,可能會給北京當局出動解放軍的理由。

俞懷松5日在推特上說明,香港號召建立臨時政府的事件,很可能是中國的假示威者滲透香港社會,進而發出的,如果香港人真的宣布建立臨時政府,解放軍就有理由進入香港社會,開始進行鎮壓。

▼俞懷松在Twitter上的發文。(圖/翻攝自Twitter/Solomon Yue)



據了解,俞懷松生於1959年,出生地為上海,曾在文化大革命時受到迫害,流亡美國,1990年開始在美國共和黨活躍出現,2013年成立共和黨海外事務組織,親自擔任副主席,替數百萬名海外黨員服務。

俞懷松對先前得「反送中」及後續民主示威運動相當關心,多次在推特上積極發聲、回應香港網民的問題。

►滑新聞還能變美,偷偷分享少女秘密!

▼俞懷松的發文得到許多回應。(圖/翻攝自Twitter/Solomon Yue)



So now we have