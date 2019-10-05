港示威者宣讀《臨時政府宣言》　美共和黨海外發言人警告：恐遭滲透

▲香港禁止蒙面法訂定後，許多港民上街表達不滿。（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

香港特區政府宣布訂定《禁止蒙面規例》後，大批港民上街示威抗議，向政府表達不滿，甚至有人4日夜間發出《香港臨時政府宣言》，號召建立臨時政府。對此，美國共和黨海外分部發言人俞懷松（Solomon Yue）5日表示，這很久可能是被中國的假示威者滲透，說出的假宣言，如果港民當真，可能會給北京當局出動解放軍的理由。

俞懷松5日在推特上說明，香港號召建立臨時政府的事件，很可能是中國的假示威者滲透香港社會，進而發出的，如果香港人真的宣布建立臨時政府，解放軍就有理由進入香港社會，開始進行鎮壓。

▼俞懷松在Twitter上的發文。（圖／翻攝自Twitter／Solomon Yue）



據了解，俞懷松生於1959年，出生地為上海，曾在文化大革命時受到迫害，流亡美國，1990年開始在美國共和黨活躍出現，2013年成立共和黨海外事務組織，親自擔任副主席，替數百萬名海外黨員服務。

俞懷松對先前得「反送中」及後續民主示威運動相當關心，多次在推特上積極發聲、回應香港網民的問題。

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▼俞懷松的發文得到許多回應。（圖／翻攝自Twitter／Solomon Yue）

