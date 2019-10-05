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蔡易餘力推水上南靖農場開發案　沈榮津5日南下拍板定案

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▲▼ 沈榮津、蔡易餘宣布水上南靖農場開發計畫拍板定案。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲沈榮津、蔡易餘等人宣布水上南靖農場開發計畫拍板定案。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應美中貿易戰，為協助優質台商回台投資，土地供不應求，嘉義縣立委蔡易餘大力爭取水上鄉南靖農場土地開發產業園區，5日邀請經濟部長沈榮津、工業局長呂正華、台糖公司副總經理陳立人、縣長翁章梁、鄉長劉敬祥、議員林緗亭、黃榮俊、農會理事長江宗勳等地方鄉親參與南靖農場旁南和村新發寺前廣場說明會，沈榮津回應現場地方期待，允諾兩年內開發完成，開發期間，公共設施開始施作時，即同步彈性開放廠商建廠。

 ▲▼ 沈榮津、蔡易餘宣布水上南靖農場開發計畫拍板定案。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲立委蔡易餘邀請經濟部長沈榮津南下討論水上南靖農場開發計畫，現場拍板定案。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣水上鄉南靖農場土地面積共226公頃，預計可提供產業用地面積約158公頃，且鄰近之大埔美及馬稠後(一期)產業園區已全數售罄，嘉義縣尚有產業用地需求，水上鄉南靖農場不僅鄰近高鐵嘉義站、台鐵南靖站、國道1、3號及台82快速道路，交通相當便利，加上台糖用地非私人土地及良田，計畫開發較為容易，附近生活機能佳，水電供給無虞。

目前經濟部統計，累計今年已有146家廠商響應回台投資，投資金額達到6,152億元，可創造53,146個本國就業機會。另外，中小企業投資方案上路3個月，總投資額也已突破200億大關，投資台灣越來越熱鬧！

沈榮津表示，美中貿易摩擦後，台商投資大批回台，對土地需求相當殷切，因此經濟部為滿足台商回台用地，將縮短期程兩年內完成開發，甚至開發過程中，公共設施施作時，即開始開放廠商來建廠，南靖農場園區開發後，產業發展預計朝向精密機械、生技、農業科技等，將以低汙染高產值的產業園區方向發展。

蔡易餘說，沈榮津部長是朴子女婿，對嘉義瞭落指掌，當向部長強力推薦南靖農場可開發產業園區時，部長對周邊環境一清二楚，理念目標一拍即合，一旦環評通過，經濟部會用最快速度，具體允諾兩年內完成開發，這是對水上鄉很重要的經濟帶動，有產業園區進駐就會有就業機會，未來水上還有大造鎮計畫，會和整個行政團隊打拼，帶動地方的整體經濟發展。

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